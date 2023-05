Zet Antwerp straks een nieuwe stap richting eerste landstitel sinds 1957?

clock 09:40

vooraf, 09 uur 40. Kan Club Antwerp iets in de weg leggen? Club Brugge wil zijn supporters straks "iets geven". Benieuwd of dat zal lukken met een gehavende ploeg. Het wordt in elk geval het 170e duel tussen Club en Antwerp. Van zijn vorige 84 thuiswedstrijden tegen Antwerp kon Club er 49 winnen, speelde het 17 keer gelijk en verloor het 18 keer. De webmaster van Club Brugge pakt met nog een ander leuk weetje uit: Simon Mignolet zal vandaag zijn 600e officiële wedstrijd in clubverband spelen. De doelman blikt terug op dit lijstje: 106 matchen voor STVV, 101 voor Sunderland, 204 voor Liverpool en al 188 voor Club Brugge. .