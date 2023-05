Roman Jaremtsjoek krijgt bij Club een basisplaats in de strijd tegen Antwerp

clock 13:16 vooraf, 13 uur 16. Jaremtsjoek is serieus ziek geweest, hij komt van ver. Deze week was hij weer scherp, het is nu aan hem om de groep op sleeptouw te nemen en vooraan zijn job te doen. Rik De Mil. Jaremtsjoek is serieus ziek geweest, hij komt van ver. Deze week was hij weer scherp, het is nu aan hem om de groep op sleeptouw te nemen en vooraan zijn job te doen. Rik De Mil

clock 13:15 vooraf, 13 uur 15. Blijft Antwerp ongeslagen tegen Club? Antwerp kijkt Club dit seizoen voor de vierde keer in de ogen. Bij de vorige drie confrontaties bleef the Great Old ongeslagen tegen Club. Vorig weekend draaide het een 0-2-achterstand nog spectaculair om in een 3-2-overwinning. In november haalde het ook al een 2-0-achterstand op tegen Club, al bleef het toen wel bij een puntendeling in het Jan Breydelstadion. In het eigen Bosuilstadion bleef het drie maanden later steken op een 0-0-gelijkspel. . Blijft Antwerp ongeslagen tegen Club? Antwerp kijkt Club dit seizoen voor de vierde keer in de ogen. Bij de vorige drie confrontaties bleef the Great Old ongeslagen tegen Club. Vorig weekend draaide het een 0-2-achterstand nog spectaculair om in een 3-2-overwinning. In november haalde het ook al een 2-0-achterstand op tegen Club, al bleef het toen wel bij een puntendeling in het Jan Breydelstadion. In het eigen Bosuilstadion bleef het drie maanden later steken op een 0-0-gelijkspel.

clock 13:12 vooraf, 13 uur 12. We zijn al het hele seizoen rustig, we doen niks anders dan normaal. We moeten dit nu doortrekken, maar met deze groep maak ik me daar geen zorgen over. Mark van Bommel. We zijn al het hele seizoen rustig, we doen niks anders dan normaal. We moeten dit nu doortrekken, maar met deze groep maak ik me daar geen zorgen over Mark van Bommel

clock 13:04 vooraf, 13 uur 04. Antwerpse zegereeks. Antwerp is aan een bijzonder straffe reeks bezig. Het sloot de reguliere competitie af met 12 op 12, won vervolgens de beker en begon met 9 op 9 foutloos aan de Champions' Play-offs. Goed voor 8 overwinningen op een rij. De laatste nederlaag was bijna dag op dag twee maanden geleden, thuis tegen Charleroi. . Antwerpse zegereeks Antwerp is aan een bijzonder straffe reeks bezig. Het sloot de reguliere competitie af met 12 op 12, won vervolgens de beker en begon met 9 op 9 foutloos aan de Champions' Play-offs. Goed voor 8 overwinningen op een rij. De laatste nederlaag was bijna dag op dag twee maanden geleden, thuis tegen Charleroi.

clock 12:50 vooraf, 12 uur 50.

clock 12:42 vooraf, 12 uur 42. Geen fijne play-offs voor Mignolet. Club geeft defensief geen al te beste indruk in deze Champions' Play-offs. In drie wedstrijden incasseerde Mignolet liefst 8 goals. Zelf kon Club slechts 4 keer scoren. . Geen fijne play-offs voor Mignolet Club geeft defensief geen al te beste indruk in deze Champions' Play-offs. In drie wedstrijden incasseerde Mignolet liefst 8 goals. Zelf kon Club slechts 4 keer scoren.

clock 12:41 vooraf, 12 uur 41.

clock 12:38 vooraf, 12 uur 38. Stengs keert terug, Keita op de bank. Slechts één wijziging in de startelf van Antwerp. Stengs neemt daar opnieuw zijn plaats in en verdrijft Keita zo naar de bank. Ook De Laet, terug uit blessure, begint op de bank. . Stengs keert terug, Keita op de bank Slechts één wijziging in de startelf van Antwerp. Stengs neemt daar opnieuw zijn plaats in en verdrijft Keita zo naar de bank. Ook De Laet, terug uit blessure, begint op de bank.

clock 12:35 vooraf, 12 uur 35. Jaremtsjoek in de basis bij Club. 0 op 9 in de Champions' play-offs en ook nog eens een rist geblesseerden, Club Brugge heeft al betere tijden gekend. De uittredende landskampioen kan vandaag naast Tajon Buchanan, Andreas Skov Olsen en Kamal Sowah ook geen beroep doen op Ferran Jutgla. De Spaanse spits wordt in de basis vervangen door Jaremtsjoek. Abakar Sylla raakte wel op tijd fit en staat gewoon aan de aftrap. . Jaremtsjoek in de basis bij Club 0 op 9 in de Champions' play-offs en ook nog eens een rist geblesseerden, Club Brugge heeft al betere tijden gekend. De uittredende landskampioen kan vandaag naast Tajon Buchanan, Andreas Skov Olsen en Kamal Sowah ook geen beroep doen op Ferran Jutgla. De Spaanse spits wordt in de basis vervangen door Jaremtsjoek. Abakar Sylla raakte wel op tijd fit en staat gewoon aan de aftrap.

clock 12:31 vooraf, 12 uur 31.

clock 12:30 vooraf, 12 uur 30.

clock 11:12 vooraf, 11 uur 12. Jupiler Pro League Antwerp-supporter Roger Leys (86) maakte de titel in 1957 mee

clock 09:42 vooraf, 09 uur 42.

clock 09:40 vooraf, 09 uur 40. Kan Club Antwerp iets in de weg leggen? Club Brugge wil zijn supporters straks "iets geven". Benieuwd of dat zal lukken met een gehavende ploeg. Het wordt in elk geval het 170e duel tussen Club en Antwerp. Van zijn vorige 84 thuiswedstrijden tegen Antwerp kon Club er 49 winnen, speelde het 17 keer gelijk en verloor het 18 keer. De webmaster van Club Brugge pakt met nog een ander leuk weetje uit: Simon Mignolet zal vandaag zijn 600e officiële wedstrijd in clubverband spelen. De doelman blikt terug op dit lijstje: 106 matchen voor STVV, 101 voor Sunderland, 204 voor Liverpool en al 188 voor Club Brugge. . Kan Club Antwerp iets in de weg leggen? Club Brugge wil zijn supporters straks "iets geven". Benieuwd of dat zal lukken met een gehavende ploeg.



Het wordt in elk geval het 170e duel tussen Club en Antwerp. Van zijn vorige 84 thuiswedstrijden tegen Antwerp kon Club er 49 winnen, speelde het 17 keer gelijk en verloor het 18 keer.



De webmaster van Club Brugge pakt met nog een ander leuk weetje uit: Simon Mignolet zal vandaag zijn 600e officiële wedstrijd in clubverband spelen. De doelman blikt terug op dit lijstje: 106 matchen voor STVV, 101 voor Sunderland, 204 voor Liverpool en al 188 voor Club Brugge.

clock 09:38 vooraf, 09 uur 38.

clock 21-05-2023 21-05-2023.

clock 12:39 vooraf, 12 uur 39. Onze onverzettelijkheid, samen met een duidelijk voetbalplan, heeft ons tot hier geleid. Mark van Bommel, trainer Antwerp. Onze onverzettelijkheid, samen met een duidelijk voetbalplan, heeft ons tot hier geleid. Mark van Bommel, trainer Antwerp

clock 12:36 vooraf, 12 uur 36. Als Club zijnde moeten we de fierheid en kwaliteit van ons team tonen. We moeten iets teruggeven aan onze supporters. Rik De Mil, trainer Club Brugge. Als Club zijnde moeten we de fierheid en kwaliteit van ons team tonen. We moeten iets teruggeven aan onze supporters. Rik De Mil, trainer Club Brugge