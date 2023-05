LIVE: Janssen laat de 0-1 liggen, Rits het dichtst bij een goal voor Club

clock 36' eerste helft, minuut 36. Antwerp zet Club even vast op de eigen helft, maar lijdt net als de thuisploeg te makkelijk balverlies. Het is een slordig boeltje op Jan Breydel. . Antwerp zet Club even vast op de eigen helft, maar lijdt net als de thuisploeg te makkelijk balverlies. Het is een slordig boeltje op Jan Breydel.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Butez verijdelt kans voor Lang. Lang wordt de diepte ingestuurd door Mata, maar Butez schat de situatie goed in en duikt op het gepaste moment in de voeten van de Nederlander.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Janssen mikt over! Antwerp komt plots bijzonder dicht bij een treffer. Stengs brengt Janssen met een heerlijk tikje alleen voor Mignolet, maar vanuit een scherpe hoek besluit de Nederlandse aanvaller over doel. Stevige misser.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Nog maar eens een knap hakje van Lang voor Meijer, maar die kan er nu geen vervolg aan breien en lijdt balverlies. Het meeste initiatief blijft wel van de thuisploeg komen.

clock 21' Gele kaart voor Arthur Vermeeren van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 21 yellow card Arthur Vermeeren Antwerp

clock 21' Gele kaart voor Arthur Vermeeren van Antwerp tijdens eerste helft, minuut 21 yellow card Arthur Vermeeren Antwerp

clock 21' eerste helft, minuut 21. Geel voor Vermeeren. Vermeeren komt te laat en deelt een tik uit aan Jaremtsjoek. Van Driessche is streng en haalt meteen een gele kaart boven voor de matchwinnaar van het vorige duel tussen Club en Antwerp.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Povere wedstrijd. De eerste 20 minuten zitten erop en veel heeft deze topper nog niet geboden. Eén grote kans voor Rits, daar moeten we het voorlopig mee doen. Een afwachtend Antwerp is er nog niet in geslaagd om Mignolet aan het werk te zetten.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Onyedika blijft liggen na een stevige botsing met Avila en heeft verzorging nodig. Intussen gaat ook Mata even naar de zijlijn voor overleg met de kinesist.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Club voert de druk op. Lang baant zich een weg in de zestien en legt dan goed achteruit naar Sylla. Die probeert het met een plaatsbal, maar krijgt zijn schot niet binnen het kader. Club schuift wel op.

clock 12' eerste helft, minuut 12. Rits laat het liggen. Daar is de eerste grote kans van de wedstrijd! Rits komt met wat meeval alleen voor Butez en heeft de 1-0 aan zijn voet, maar hij besluit op de doelman. Hier zat veel meer in, Antwerp ontsnapt!

clock 11' eerste helft, minuut 11. Trekkebenende Mata. Mata loopt al een tijdje te trekkebenen, helemaal fit lijkt hij niet. Zit er een wissel aan te komen bij Club?

clock 8' eerste helft, minuut 8. Vanaken verlegt het spel met een heerlijke pass op Mata. Die talmt net te lang om af te spelen naar Rits en uiteindelijk levert de actie slechts een corner op voor Club. Die komt Antwerp zonder kleerscheuren door.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Het is voor beide teams nog wat aftasten in deze openingsfase. Club begon enthousiast, maar is duidelijk toch ook op zijn hoede voor de kwaliteiten van Antwerp.

clock 2' eerste helft, minuut 2. Club komt een eerste keer piepen met een knap hakje van Lang naar Meijer. Die brengt de bal vanaf de achterlijn voor doel, maar Vermeeren kan opruimen voor Antwerp.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 13:31 eerste helft, 13 uur 31. Aftrap. Scheidsrechter Bram Van Driessche fluit de wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp op gang. Zet The Great Old een nieuwe stap richting de titel?

clock 13:16 vooraf, 13 uur 16. Jaremtsjoek is serieus ziek geweest, hij komt van ver. Deze week was hij weer scherp, het is nu aan hem om de groep op sleeptouw te nemen en vooraan zijn job te doen. Rik De Mil. Jaremtsjoek is serieus ziek geweest, hij komt van ver. Deze week was hij weer scherp, het is nu aan hem om de groep op sleeptouw te nemen en vooraan zijn job te doen. Rik De Mil