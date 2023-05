Gehavend Club Brugge wil geen cadeaus uitdelen aan Antwerp: "Iets teruggeven aan onze supporters"

Spoeling voorin is wel heel dun bij Club Brugge: "We steken ons niet weg achter geblesseerden"

vooraf, 12 uur 36. Als Club zijnde moeten we de fierheid en kwaliteit van ons team tonen. We moeten iets teruggeven aan onze supporters. Rik De Mil, trainer Club Brugge.

clock 12:31

vooraf, 12 uur 31. Antwerp: kampioenengeluk? Sinds de bekerzege tegen KV Mechelen loopt alles van een leien dakje voor Antwerp. De bezoekers kunnen namelijk nog steeds een perfect rapport voorleggen in de Champions' Play-offs. Al kwam puntenverlies op de vorige speeldag wel heel dichtbij. Tegen Club Brugge keek The Great Old al snel tegen een 0-2-achterstand aan, maar doelpunten van Janssen en Kerk hingen de bordjes weer gelijk. Beide ploegen leken de koek de verdelen. Tot goudhaantje Arthur Vermeeren in de 97e (!) minuut de 3-2 nog tegen de touwen trapte. Kampioengeluk? .