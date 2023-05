LIVE: Burgess kopt Union op voorsprong, Genk mist snedigheid vooraan

Wanneer Genk dan toch naar voren kan komen, moet het opletten voor de counter. Kapitein Teddy verlegt het spel met een prachtige bal met zijn buitenkant. Adingra kan voorzetten, maar Boniface staat niet waar hij had moeten staan. Er is voorlopig één ploeg die bepaalt, en een tweede ploeg die onder ligt.

eerste helft, minuut 43. Op de omschakeling. Wanneer Genk dan toch naar voren kan komen, moet het opletten voor de counter. Kapitein Teddy verlegt het spel met een prachtige bal met zijn buitenkant. Adingra kan voorzetten, maar Boniface staat niet waar hij had moeten staan. Er is voorlopig één ploeg die bepaalt, en een tweede ploeg die onder ligt. .

eerste helft, minuut 35. De grotere kans is aan de overkant te vinden. Boniface en Teuma wisselen van rol: heel mooi steekballetje van de spits, Teuma komt een teen te kort om goed te deviëren. Vandevoordt kan makkelijk pakken. .

clock 32'

eerste helft, minuut 32. De wedstrijd is wat stilgevallen, we vermelden een kansje van Genk. Arteaga vangt de bal op na een weggekopte corner en zoekt naar glorie van op 25 meter. Daarvoor moet het schot veel beter, opletten voor wie rondwandelt in het Dudenpark: vallende ballen voorspeld. .