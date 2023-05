LIVE (18u30): Racing Genk zonder Trésor, met Luca Oyen, op driepuntenjacht bij Union

clock 18:23 vooraf, 18 uur 23.

Luca Oyen moet vooral zichzelf zijn, hij heeft zijn eigen kwaliteiten. Wouter Vrancken vooraf.

Aanklampen. Het is voor beide ploegen kwestie van vooral in het spoor te blijven van leider Antwerp, dat dankzij de overwinning in extremis nu op vier punten van de achtervolgers staat. Wie vandaag punten laat liggen, dreigt achterop te geraken, want de Antwerpse trein dendert gewoon verder.

Terugkeer Oyen. Bij de Limburgers krijgt jongeling Luca Oyen zijn eerste basisplek na zijn kruisbandblessure, in plaats van de geschorste Trésor. Achteraan wordt Sadick geslachtofferd na zijn - licht uitgedrukt - onfortuinlijke 79 minuten op den Bosuil. Carlos Cuesta moet het beter doen.

Adingra mag vertrouwen bevestigen. Bij de Brusselse club geen veranderingen na de overwinning bij Club Brugge. Simon Adingra krijgt opnieuw de voorkeur op Yorbe Vertessen naast Boniface. Onder de lat nog steeds Anthony Morris, die nog geen minuut miste dit seizoen.

We gaan onze stijl niet verloochenen. Dat is onze sterkte ook. Dan zien we wel of we op het einde blij mogen zijn met een punt. Wouter Vrancken.

"Spelen om doelpunten te maken". Veel geheimen hebben Union en Genk niet meer voor mekaar. "Klopt", pikt Wouter Vrancken in. "Het is zaak om zo sterk mogelijk voor de dag te komen. We moeten naar onszelf kijken en streven naar 100 procent kwaliteit." Is een punt oké in Brussel? "We gaan onze stijl niet verloochenen. Wij spelen om doelpunten te maken. Dat is onze sterkte ook. Dan zien we wel of we op het einde blij mogen zijn met een punt."

"Klopt", pikt Wouter Vrancken in. "Het is zaak om zo sterk mogelijk voor de dag te komen. We moeten naar onszelf kijken en streven naar 100 procent kwaliteit."

Is een punt oké in Brussel? "We gaan onze stijl niet verloochenen. Wij spelen om doelpunten te maken. Dat is onze sterkte ook. Dan zien we wel of we op het einde blij mogen zijn met een punt."

"Geen frustraties in Antwerpen tot die rode kaart". Vorige week op Antwerp slikte Genk een frustrerende nederlaag. "Tot die eerste rode kaart viel, was er geen sprake van frustraties", countert Wouter Vrancken. "Met die opstootjes werd het wat opgezweept, maar voorts viel het best mee. En kwalitatief moesten we niet onderdoen." Genk trapte in de val. "Neen, we zijn rustig gebleven", vindt de coach. "Afgezien van onze reactie met die rode kaart." "Voor de rest zijn we goed recht gebleven. Enkel met een individuele fout hebben we de wedstrijd uit handen gegeven."

Vorige week op Antwerp slikte Genk een frustrerende nederlaag. "Tot die eerste rode kaart viel, was er geen sprake van frustraties", countert Wouter Vrancken.

"Met die opstootjes werd het wat opgezweept, maar voorts viel het best mee. En kwalitatief moesten we niet onderdoen."

Genk trapte in de val. "Neen, we zijn rustig gebleven", vindt de coach. "Afgezien van onze reactie met die rode kaart."

"Voor de rest zijn we goed recht gebleven. Enkel met een individuele fout hebben we de wedstrijd uit handen gegeven."



Vrancken: "Draad weer oppikken". Racing Genk voerde de stand sinds het najaar aan met vaak aantrekkelijk voetbal, maar verspeelde die eerste plaats vorig weekend op de Bosuil. Coach Wouter Vrancken: "We bekijken het wedstrijd per wedstrijd. Alle ploegen hebben het vooraf gezegd: het zal tot ver in de play-offs duren vooraleer de beslissing valt. Misschien zelfs tot op de laatste speeldag." "Je weet dat je niet elke match kan winnen in de play-offs", gaat Vrancken voort. "Na een mindere prestatie is het zaak om zo snel mogelijk de draad weer op te pikken. Daar hebben we vertrouwen in."



Coach Wouter Vrancken: "We bekijken het wedstrijd per wedstrijd. Alle ploegen hebben het vooraf gezegd: het zal tot ver in de play-offs duren vooraleer de beslissing valt. Misschien zelfs tot op de laatste speeldag."

"Je weet dat je niet elke match kan winnen in de play-offs", gaat Vrancken voort. "Na een mindere prestatie is het zaak om zo snel mogelijk de draad weer op te pikken. Daar hebben we vertrouwen in."

Zondagavond om 18.30 uur staan de nummers 2 en 3 tegenover mekaar. Union en Genk volgen in het spoor van Antwerp en zouden eigenlijk allebei punten moeten pakken in het Dudenpark.

Opstelling Union. Anthony Moris, Ismaël Kandouss, Christian Burgess, Siebe Van der Heyden, Bart Nieuwkoop, Lazare Amani, Senne Lynen, Teddy Teuma, Loic Lapoussin, Victor Boniface, Simon Adingra

Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Mark McKenzie, Gerardo Arteaga, Joseph Paintsil, Bryan Heynen, Bilal El Khannous, Patrik Hrošovský, Luca Oyen, Mbwana Samatta