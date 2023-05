Club Brugge-coach zet spelers op scherp voor match op Antwerp: "Iets extra's doen voor supporters"

clock 14:46 vooraf, 14 uur 46. Noa Lang eerder dit seizoen in actie tegen Antwerp.

clock 14:46 vooraf, 14 uur 46. "Geen reden om aan Noa Lang te twijfelen". Noa Lang houdt van vuurwerk. Hem aan de kant houden is geen optie voor Rik De Mil. "Neen, omdat hij laat zien dat hij zijn beste niveau wil halen", zegt de coach. "Ik zie een gedreven speler, een speler die zijn spel goed analyseert. Ik zie geen reden om aan hem te twijfelen."

clock 14:45 vooraf, 14 uur 45. "Match leeft enorm bij de supporters". Antwerp is een bijzondere tegenstander voor Club Brugge. Dat weet ook Rik De Mil. "Het leeft enorm bij de supporters", pikt de coach in. "Ik voel ongelooflijk veel steun van de fans. Voor hen willen wij iets extra's doen. Dat heb ik de spelers ook meegegeven." "Op Antwerp gaan spelen zorgt voor iets extra's", gaat De Mil voort. "Het stadion en de supporters zorgen voor vuurwerk, maar de match zelf bereiden we op dezelfde manier voor als een tegen Genk of Union."

clock 14:44 vooraf, 14 uur 44. Club Brugge: "Voluit gaan". Voor Club Brugge valt er weinig meer te rapen in de play-offs. Blauw-zwart zal zich moeten neerleggen bij plaats 4. "We zijn het aan onze stand verplicht om elke wedstrijd voluit te gaan", balt coach Rik De Mil de vuist. "Dat hoef ik de groep ook niet duidelijk te maken." "Ik hoor vaak dat we een slecht seizoen spelen. Wij erkennen dat en gaan het ook niet verschonen. We gaan onze ambitie om kampioen te spelen niet halen." "Maar ik ga niet op die nagel blijven kloppen. We kijken vooruit en proberen er om nog het maximale uit te halen."

clock 14:43 vooraf, 14 uur 43. 0-0 en 2-2. In de reguliere competitie deelden Antwerp en Club Brugge telkens de punten. De heenmatch in Brugge eindigde op 2-2, de terugmatch in Antwerpen werd een scoreloos gelijkspel.

clock 14:42 vooraf, 14 uur 42. De leider tegen de uittredende kampioen. In de play-offs zijn we toe aan de derde speeldag. Antwerp staat op kop met een bonus van 1 punt op Racing Genk. Zondagmiddag komt de uittredende kampioen Club Brugge op bezoek op de Bosuil. Voor blauw-zwart staat enkel de eer nog op het spel. Enkel mathematisch kan het de vierde plaats nog ontlopen.

Zondagmiddag komt de uittredende kampioen Club Brugge op bezoek op de Bosuil. Voor blauw-zwart staat enkel de eer nog op het spel. Enkel mathematisch kan het de vierde plaats nog ontlopen.



