LIVE: Wie pakt de 1e zege in de Champions' Play-offs: Club Brugge of Union?

clock 5' eerste helft, minuut 5. Eerste kans. De eerste mogelijkheid is voor de bezoekers. Adingra wordt uitstekend aangespeeld en kan ook afdrukken. Mignolet moet een eerste keer plat gaan. Het was wel meteen een schot tussen de palen.

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 18:20 eerste helft, 18 uur 20. Na enkele minuten voetballen krijgt Club een vrije trap op een interessante plek. Ze doen het kort zodat Mata het leer voor doel kan slingeren, maar het leer wordt weggekopt door Boniface.

clock 18:15 eerste helft, 18 uur 15. Aftrap. We zijn eraan begonnen in Jan Breydel na een mooie tifo van de Brugse supporters. Cisse Sandra mag dus alsnog starten na het uitvallen van Skov Olsen.

clock 18:15 vooraf, 18 uur 15. Mignolet krijgt zijn Gouden Schoen. Voor de aftrap nog een mooi moment voor Simon Mignolet. De doelman krijgt namelijk zijn Gouden Schoen overhandigd. Alle handen gaan dan ook op elkaar in Jan Breydel.

clock 18:02 vooraf, 18 uur 02. De jongens doen het al heel het seizoen goed. Dat mag je niet vergeten, ook al was woensdag een mindere dag. Karel Geraerts.

clock 17:57 vooraf, 17 uur 57. Skov Olsen out? Er is plots geen spoor maar van Skov Olsen te bespeuren in de opwarming. Allicht moet de Deen alsnog geblesseerd verstek geven en wordt hij vervangen door de jonge Cisse Sandra.

clock 17:53 vooraf, 17 uur 53. Voor mij is Union de titelfavoriet. Het is gewoon een complete ploeg. Rik De Mil.

clock 17:35 vooraf, 17 uur 35. Thuismatch voor Geraerts. Voor Karel Geraerts wordt het een speciale wedstrijd. Niet alleen was hij als speler actief bij Club Brugge, de coach van Union woont ook vlakbij het Jan Breydelstadion in Sint-Andries. Daarbovenop wordt de 41-jarige coach ook genoemd als de opvolger van Rik De Mil bij blauw-zwart.

clock 17:18 vooraf, 17 uur 18. Ook geen wijzigingen bij Union. Net als Club verloor ook Union hun eerste wedstrijd van de Champions' Play-offs. Maar ook Karel Geraerts sleutelt niet aan zijn elftal. Hij stuurt dezelfde elf namen de wei in die met 0-2 verloren van Antwerp.

clock 17:15 vooraf, 17 uur 15. Zelfde elf bij Club. Ook na de nederlaag in Genk behoudt Rik De Mil het vertrouwen in dezelfde elf namen. Geen wijzigingen dus ten opzichte van de vorige competitiewedstrijd.

clock 13:06 vooraf, 13 uur 06. Cijfers. Het wordt de 88e ontmoeting tussen Club Brugge en Union. De 43 vorige thuismatchen zorgden voor 22 zeges, 9 draws en 12 nederlagen. De laatste nederlaag dateert van 4 september 1960 (1-2), toen speelde Club nog op De Klokke. De laatste zege was op 11 mei 2022 (1-0), de laatste draw op 10 februari 2023 (1-1). Club won zijn laatste 4 thuisduels zonder tegengoal. De laatste club die iets kwam rapen in Brugge was Union. Sinds Club-Union in februari incasseerde Union in elke JPL-duel een tegengoal, daarvoor had het 5 clean sheets in 7 duels.



clock 13:01 vooraf, 13 uur 01. Laatste thuisverlies Club in... 1960. Het wordt de 88e ontmoeting tussen Club Brugge en Union. De 43 vorige thuismatchen zorgden voor 22 zeges, 9 draws en 12 nederlagen. De laatste nederlaag dateert van 4 september 1960 (1-2), toen speelde Club nog op De Klokke. De laatste zege was op 11 mei 2022 (1-0), de laatste draw op 10 februari 2023 (1-1). Club won zijn laatste 4 thuisduels zonder tegengoal. De laatste club die iets kwam rapen in Brugge was Union. . Laatste thuisverlies Club in... 1960 Het wordt de 88e ontmoeting tussen Club Brugge en Union. De 43 vorige thuismatchen zorgden voor 22 zeges, 9 draws en 12 nederlagen. De laatste nederlaag dateert van 4 september 1960 (1-2), toen speelde Club nog op De Klokke.



clock 12:56 vooraf, 12 uur 56. Ik verwacht een ongelooflijk gemotiveerd Union. Dat zijn ze altijd, maar ze zullen iets willen rechtzetten. Daar moeten we klaar voor zijn. Club-coach Rik De Mil.

clock 12:55 vooraf, 12 uur 55. Ik verwacht absoluut niet dat het vuur eruit is na de nederlaag in Genk. Wij zijn dat aan onze stand verplicht. Wij komen van ver en moeten de stijgende lijn doortrekken. Club-coach Rik De Mil.

clock 12:49 vooraf, 12 uur 49. Union verloor 1e thuismatch. Union kan maar beter zijn misstap van vorige week thuis tegen Antwerp goedmaken, wil het zijn kansen op de titel gaaf houden. Vorig jaar troefde Club Brugge Union af in de play-offs, dit jaar raakte kampioen Club maar met de hakken over de sloot in de Champions' Play-offs. In de reguliere competitie eindigden de duels tussen de Brugse en de Brusselse club telkens op een draw. 2-2 in Brussel, 1-1 in Brugge.



