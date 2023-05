LIVE: Vlak voor rust trapt Boniface Union fraai op voorsprong

Fase per fase

Fase per fase

clock 19:03 rust, 19 uur 03. Rust. Zo zit de eerste helft erop. Die begon flauw en we mochten nauwelijks kansen noteren. Toch viel er een doelpunt uit de lucht via Victor Boniface die het fraai afwerkte. Club Brugge heeft werk op de plank aan de rust.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+1' Er komen 2 minuten extra tijd bij. eerste helft, minuut 46. extra time 2 - extra time Er komen 2 minuten extra tijd bij.

clock 42' eerste helft, minuut 42.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Boniface legt de 0-1 binnen! Het valt uit de lucht, maar het doelpunt is wel een feit. Van der Heyden verstuurt een perfecte lange bal naar zijn spits en die maakt het wel heel goed af. Boniface haalt verschroeiend uit en trapt het leer fraai in de hoek.

clock 41' eerste helft, minuut 41.

clock 41' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 41 door Victor Boniface van Union. 0, 1. goal Club Brugge Union rust 0 1

clock 40' Spileers kopt tegen de kruising. Spileers kan anders dan Nieuwkoop wel koppen. Hij doet dat op een hoekschop en tegen het puntje van de kruising. eerste helft, minuut 40.

clock 35' eerste helft, minuut 35. Actie Adingra. Adingra komt even boven water. Op zijn linkerflank ontdoet hij zich van zijn naaste belager om dan een voorzet te versturen. Aan de tweede paal klimt Nieuwkoop heel hoog, al is het niet hoog genoeg om zijn hoofd er tegen te zetten.

clock 34' eerste helft, minuut 34. Spileers kan opgelucht ademhalen. De jonge verdediger speelt het leer zomaar in op Adingra en die kan met het leer aan de haal gaan. Gelukkig voor Spileers vloeit daar geen kans uit. Aan de overzijde moet Moris een schot van Meijer pareren.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Club Brugge legt nu een fraaie aanval op de mat. Sandra, Vanaken en Rits combineren er lustig op los, maar een ploegmaat aanspelen in de zestien van Union zit er niet in.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Voorlopig is het geen hoogvlieger in het Jan Breydelstadion. Peter Vandenbempt op Radio 1.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Balbezit voor Club. Het spelbeeld is duidelijk: Union kruipt in de organisatie en laat de bal aan Club Brugge. Blauw-zwart heeft dan ook liefst 74% balbezit in deze partij.

clock 26' eerste helft, minuut 26.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Noa Lang pakt uit met een fraai hakje om zo het leer tot bij Meijer te krijgen. Veel wint de winger daar niet mee, want de bal bolt niet veel later over de zijlijn.

clock 19' eerste helft, minuut 19. Kopbal Spileers. Ook Club Brugge heeft een doelpoging te pakken. Na een hoekschop wordt het leer voor doel geslingerd en daar staat Spileers op de goede plek. Hij kopt maar net over.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Gezapig tempo. Momenteel spelen de 22 protagonisten maar aan een gezapig tempo. Er worden weinig kansen gecreëerd en het is wachten op wat opwinding.

clock 16' eerste helft, minuut 16. Daar is Noa Lang een eerste keer. De Nederlander baant zich een weg tussen enkele Union-spelers. Hij kan ook uithalen, maar zijn schot wordt snel onschadelijk gemaakt.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Mats Rits moet voorlopig incasseren. De Brugse middenvelder wordt al voor de derde keer onderuit gehaald, nu door Teuma. De kaarten blijven echter nog op zak.