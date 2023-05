Club Brugge en Union gaan op zoek naar 1e zege in Champions' Play-offs: "Vuur is er nog niet uit"

clock 13:06 vooraf, 13 uur 06. Cijfers. Het wordt de 88e ontmoeting tussen Club Brugge en Union. De 43 vorige thuismatchen zorgden voor 22 zeges, 9 draws en 12 nederlagen. De laatste nederlaag dateert van 4 september 1960 (1-2), toen speelde Club nog op De Klokke. De laatste zege was op 11 mei 2022 (1-0), de laatste draw op 10 februari 2023 (1-1). Club won zijn laatste 4 thuisduels zonder tegengoal. De laatste club die iets kwam rapen in Brugge was Union. Sinds Club-Union in februari incasseerde Union in elke JPL-duel een tegengoal, daarvoor had het 5 clean sheets in 7 duels. . Cijfers Het wordt de 88e ontmoeting tussen Club Brugge en Union. De 43 vorige thuismatchen zorgden voor 22 zeges, 9 draws en 12 nederlagen. De laatste nederlaag dateert van 4 september 1960 (1-2), toen speelde Club nog op De Klokke.



De laatste zege was op 11 mei 2022 (1-0), de laatste draw op 10 februari 2023 (1-1).



Club won zijn laatste 4 thuisduels zonder tegengoal. De laatste club die iets kwam rapen in Brugge was Union.



Sinds Club-Union in februari incasseerde Union in elke JPL-duel een tegengoal, daarvoor had het 5 clean sheets in 7 duels.







clock 13:01 vooraf, 13 uur 01. Laatste thuisverlies Club in... 1960. Het wordt de 88e ontmoeting tussen Club Brugge en Union. De 43 vorige thuismatchen zorgden voor 22 zeges, 9 draws en 12 nederlagen. De laatste nederlaag dateert van 4 september 1960 (1-2), toen speelde Club nog op De Klokke. De laatste zege was op 11 mei 2022 (1-0), de laatste draw op 10 februari 2023 (1-1). Club won zijn laatste 4 thuisduels zonder tegengoal. De laatste club die iets kwam rapen in Brugge was Union. . Laatste thuisverlies Club in... 1960 Het wordt de 88e ontmoeting tussen Club Brugge en Union. De 43 vorige thuismatchen zorgden voor 22 zeges, 9 draws en 12 nederlagen. De laatste nederlaag dateert van 4 september 1960 (1-2), toen speelde Club nog op De Klokke.



De laatste zege was op 11 mei 2022 (1-0), de laatste draw op 10 februari 2023 (1-1).



Club won zijn laatste 4 thuisduels zonder tegengoal. De laatste club die iets kwam rapen in Brugge was Union.







clock 12:56 vooraf, 12 uur 56. Ik verwacht een ongelooflijk gemotiveerd Union. Dat zijn ze altijd, maar ze zullen iets willen rechtzetten. Daar moeten we klaar voor zijn. . Club-coach Rik De Mil. Ik verwacht een ongelooflijk gemotiveerd Union. Dat zijn ze altijd, maar ze zullen iets willen rechtzetten. Daar moeten we klaar voor zijn. Club-coach Rik De Mil

clock 12:55 vooraf, 12 uur 55. Ik verwacht absoluut niet dat het vuur eruit is na de nederlaag in Genk. Wij zijn dat aan onze stand verplicht. Wij komen van ver en moeten de stijgende lijn doortrekken. Club-coach Rik De Mil. Ik verwacht absoluut niet dat het vuur eruit is na de nederlaag in Genk. Wij zijn dat aan onze stand verplicht. Wij komen van ver en moeten de stijgende lijn doortrekken. Club-coach Rik De Mil

clock 12:51 vooraf, 12 uur 51.

clock 12:51 vooraf, 12 uur 51.

clock 12:49 vooraf, 12 uur 49. Union verloor 1e thuismatch. Union kan maar beter zijn misstap van vorige week thuis tegen Antwerp goedmaken, wil het zijn kansen op de titel gaaf houden. Vorig jaar troefde Club Brugge Union af in de play-offs, dit jaar raakte kampioen Club maar met de hakken over de sloot in de Champions' Play-offs. In de reguliere competitie eindigden de duels tussen de Brugse en de Brusselse club telkens op een draw. 2-2 in Brussel, 1-1 in Brugge. . Union verloor 1e thuismatch Union kan maar beter zijn misstap van vorige week thuis tegen Antwerp goedmaken, wil het zijn kansen op de titel gaaf houden.



Vorig jaar troefde Club Brugge Union af in de play-offs, dit jaar raakte kampioen Club maar met de hakken over de sloot in de Champions' Play-offs.



In de reguliere competitie eindigden de duels tussen de Brugse en de Brusselse club telkens op een draw. 2-2 in Brussel, 1-1 in Brugge.