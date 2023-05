LIVE: Penaltymisser Antwerp! Vandevoordt redt zwakke elfmeter Janssen

Antwerp of Genk: welke ploeg kan als enige zes op zes scoren in de Champions' Play-offs? Beide ploegen begonnen met een overtuigende overwinning aan de laatste rechte lijn en hopen die lijn nu in de onvervalste onderlinge topper door te trekken. Wie vanavond wint, zal ongetwijfeld tot titelfavoriet gebombardeerd worden. Volg de match hier vanaf 18.30 uur of op Radio 1.