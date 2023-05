Kan Trésor tegen Antwerp assistenrecord van Strupar verbeteren? "Er zijn belangrijkere zaken"

De winger van Genk jaagt zelf nog op het assistrecord in de Jupiler Pro League. Branko Strupar liet er in het seizoen 1998-1999 22 optekenen op weg naar de landstitel met Genk, Trésor telt er ondertussen evenveel. "Het is leuk, maar er zijn belangrijkere zaken momenteel", nuanceerde hij zelf.

Ook Mike Trésor zelf blijft bescheiden. "De prestatie tegen Club Brugge was goed, maar we mogen niet te hard van stapel lopen. Tegen Antwerp zal het opnieuw een zeer lastige wedstrijd worden. In de play-offs is het steeds alle hens aan dek, dat merk je ook aan de zinderende sfeer."

Mike is de verpersoonlijking van de rust die we nodig hebben.

vooraf, 17 uur 04. "Als het team zijn taken doet, kunnen individuen schitteren". Zowel Genk als Antwerp is aan zijn play-offcampagne begonnen met een statement. Genk telde Club Brugge definitief uit met 3-1, Antwerp gaf Union een 0-2-tikje. Krijgen we een titelduel tussen beide teams? "Neen hoor, tel Union zeker nog niet uit. Die ploeg heeft al bewezen dat het meteen kan rechtveren na een tegenslag. We moeten enkel naar onszelf kijken." Vrancken bleef zo zijn diplomatische zelve op het persmoment en had met Mike Trésor - op dat vlak - zijn spiegelbeeld naast zich. "Mike is de verpersoonlijking van de rust die we nodig hebben. Als het team zijn taken doet, kunnen individuen schitteren. Daar is hij een exponent van." .