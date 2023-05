Union en bekerwinnaar Antwerp zetten vanavond achtervolging in op Genk in Champions' Play-offs

clock 07:31

vooraf, 07 uur 31. Duels dit seizoen. Union en Antwerp ontmoetten elkaar al 4 keer in de jaargang 2022-2023. Op 31 augustus was Antwerp op de Bosuil met 4-2 te sterk. Goals van Janssen (2x), Vines en een owngoal van Nieuwkoop. Van der Heyden en Ayensa prikten tegen. Union trok op 15 januari thuis aan het langste eind in de competitie: 2-0 dankzij Vanzeir en een penalty van Teuma. In de halve finales van de beker van België was er een heen- en terugmatch. Op 1 februari maakte Nieuwkoop de enige treffer, op 2 maart dwong Janssen verlengingen en uiteindelijk penalty's af. Daarin was Antwerp feilloos: 5-3, afgelopen zondag in Brussel zetten ze de kroon op het werk ten koste van KV Mechelen. .