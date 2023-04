LIVE: Dekkingsfouten brengen Genk op en over Club Brugge in intense topper

Vandevoordt ligt even op zijn rug, maar veert rap overeind en gaat dan in de voeten van Vermant. Een redding die hem een reeks stevige schouderklopjes van ploegmaats oplevert.

Geen 3-2! Vandevoordt ligt even op zijn rug, maar veert rap overeind en gaat dan in de voeten van Vermant. Een redding die hem een reeks stevige schouderklopjes van ploegmaats oplevert. . tweede helft, minuut 87.

Toch nog eens checken... Hebben we te vroeg gesproken? De angst slaat Paintsil om het hart, maar de check van de VAR verlost hem. Het is een geldig doelpunt. . tweede helft, minuut 85.

tweede helft, minuut 80. Ergens in de opbouw naar de goal is het fout gelopen voor Genk. Waar juist, dat weten we nog niet. .

Buitenspel! Toch even twijfel in de Cegeka Arena, want in Tubeke herbekijken ze de beelden. Na enkele minuten is de lijn getrokken en blijkt dat het buitenspel was. . tweede helft, minuut 79.