Club-coach De Mil: "Beginnen nu vanaf nul en het doel is een Europees ticket"

Wouter Vrancken klonk vol zelfvertrouwen voor de start van de play-offs. "Ik kan geen energie steken in de gedachte dat we zonder play-offs nu kampioen zouden zijn. Voor het seizoen begint, weten we dat er eerst een reguliere competitie komt en daarna play-offs. Dan moet je niet voor die play-offs beginnen te klagen dat er nog 6 wedstrijden komen."







"Er is geen extra druk. Als je het verhaal ziet van het hele seizoen, zijn we onze topschutter kwijtgespeeld. En toch doen we nog altijd mee voor de titel tegen ploegen met veel grotere ambities. Twee van hen hebben veel grotere budgetten. Dan ben ik heel trots op mijn spelers omdat ze zo snel bereikt hebben wat we wilden bereiken. Maar nu we daar zijn, willen we gewoon alles hebben."





"Voor eigen volk willen we voluit gaan tegen Club zondag. Misschien kunnen we Club Brugge al uitschakelen voor de titel, maar dat is niet belangrijk voor mij. We willen gewoon punten pakken richting ons ultieme doel. Of Club daardoor uitgeteld is of niet, dat is minder belangrijk. Wij werken gewoon richting 4 juni."