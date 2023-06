Sluit KAA Gent seizoen in schoonheid af of kuist Standard zijn blazoen op?

clock 20:06

vooraf, 20 uur 06. Zet Gent ongeslagen reeks voort? KAA Gent is ongeslagen in deze Europe Play-offs. Enkel tegen Cercle Brugge liet het twee punten liggen, de overige vier wedstrijden leverden evenveel overwinningen op. Het staat in schril contrast met de resultaten van Standard. De Luikse club kon in 5 duels amper 2 puntjes rapen. Kan het in de Ghelamco Arena alsnog een eerste overwinning boeken in deze play-offs? .