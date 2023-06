Maken seizoensrevelaties Cercle Brugge en Westerlo er weer een spektakelstuk van?

clock 20:06 vooraf, 20 uur 06. Cercle en Westerlo zijn heel offensieve teams. Ik verwacht een leuke wedstrijd. Miron Muslic. Cercle en Westerlo zijn heel offensieve teams. Ik verwacht een leuke wedstrijd. Miron Muslic

Het was een fantastisch seizoen. We willen op een mooie manier én met drie punten eindigen. Cercle-coach Miron Muslic.

Spektakel in de heenmatch. De heenwedstrijd tussen Westerlo en Cercle Brugge was een waar spektakelstuk in 't Kuipje. Het werd toen 3-5 voor de Bruggelingen. Een herhaling van dat scenario zou een leuke seizoensafsluiter zijn...

Scoort Cercle eens voor eigen volk? Cercle pakte in de play-offs tot dusver 8 punten. Het is ongeslagen buitenshuis, maar in het Jan Breydelstadion wilde het nog niet lukken (0-0 vs. Standard, 0-4 vs. KAA Gent). Het kon twee keer niet winnen en zelfs niet scoren. Lukt dat vanavond wel?

Cercle-coach Muslic stuurt een jong elftal de weide in voor zijn laatste wedstrijd van het seizoen. Abu Francis, die vorige week nog scoorde op Standard, ontbreekt in de selectie.

Niets meer op het spel. Voor Cercle Brugge en Westerlo staat er in hun laatste wedstrijd van het seizoen niets meer op het spel. In de Europe play-offs is AA Gent al een tijdje zeker van het Europees ticket. Bij winst van Westerlo komen de Kempenaren wel nog naast de Bruggelingen in het klassement, erover lukt niet meer.

Bij winst van Westerlo komen de Kempenaren wel nog naast de Bruggelingen in het klassement, erover lukt niet meer.

Opstelling Cercle Brugge. Radoslaw Majecki, Boris Popovic, Christiaan Ravych, Jesper Daland, Thibo Somers, Hannes Van der Bruggen, Robbe Decostere, Charles Vanhoutte, Yann Gboho, Kevin Denkey, Ayase Ueda

Opstelling Westerlo. Nick Gillekens, Bryan Reynolds, Roman Neustädter, Pietro Perdichizzi, Maxim De Cuyper, Thomas van den Keybus, Nicolas Madsen, Mathias Fixelles, Edisson Jordanov, Yusuke Matsuo, Nene Dorgeles