LIVE: Maken seizoensrevelaties Cercle Brugge en Westerlo er weer een spektakelstuk van?

Jordanov komt fameus te laat op Somers. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor de Bulgaar.

eerste helft, minuut 34. Jordanov komt fameus te laat op Somers. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor de Bulgaar. .

Vlak voor het halfuur vergeet Cercle zichzelf te belonen. Gboho haalt de achterlijn na flauw verdedigen van Perdichizzi. Ook zijn voorzet is goed, maar de vrijstaande Decostere krijgt de bal niet voorbij Gillekens, die goed plat gaat.

Redding Gillekens. Vlak voor het halfuur vergeet Cercle zichzelf te belonen. Gboho haalt de achterlijn na flauw verdedigen van Perdichizzi. Ook zijn voorzet is goed, maar de vrijstaande Decostere krijgt de bal niet voorbij Gillekens, die goed plat gaat. . eerste helft, minuut 29.

Eindelijk een antwoord van de bezoekers. Jordanov houdt Somers netjes af in een sprintduel en komt ook tot een schot. De bal gaat maar net naast.

eerste helft, minuut 27. Jordanov voorlangs. Eindelijk een antwoord van de bezoekers. Jordanov houdt Somers netjes af in een sprintduel en komt ook tot een schot. De bal gaat maar net naast. .

clock 25'

eerste helft, minuut 25. Gboho mikt over. Cercle is toch de ploeg die het meest op zoek gaat naar een doelpunt. Gboho kan afdrukken na een knappe inspeelpass van Vanhoutte. Zijn schot met rechts gaat maar net over. .