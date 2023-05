LIVE: Gent op gelijke hoogte met Westerlo na Hjulsager met gelukje

clock 45+3' eerste helft, minuut 48. Rusten. Het lijkt bakken in de zon, De Cremer wil naar de schaduw en stuurt de spelers om (ijs)koffie. Westerlo was aanweziger, zorgde voor meer kansen en kwam op voorsprong dankzij een mooi schot van Chadli. Hjulsager sloeg terug, dankzij een onfortuinlijke toets van De Cuyper. Met gelijke stand de rust in. . Rusten Het lijkt bakken in de zon, De Cremer wil naar de schaduw en stuurt de spelers om (ijs)koffie. Westerlo was aanweziger, zorgde voor meer kansen en kwam op voorsprong dankzij een mooi schot van Chadli. Hjulsager sloeg terug, dankzij een onfortuinlijke toets van De Cuyper. Met gelijke stand de rust in.

clock 45+1' eerste helft, minuut 46. Orban schiet hard, maar naast. Een soort vallend blad, maar dan opgepikt door de wind.

clock 45' eerste helft, minuut 45. Op slag van rust geeft De Cremer een vrije trap op een mooie plaats voor Gent. Bryan Reynolds gaat te hard door op Hong, Orban zet zich achter de bal. Minuutje extra, dat ook.

clock 40' eerste helft, minuut 40. We kijken even naar minder voetbal, met best wat makkelijk balverlies aan beide kanten. Orban gaat lopen op een diepe bal, maar die is een pakje te ver. Laat ons zeggen dat we aan het einde van een seizoen zitten.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Schotje Kums. Maar bon, wie breit komt uiteindelijk ook tot iets. Orban legt af voor Kums, en die heeft ruimte om te trappen. We hebben al beter van hem gezien: hard, ja, maar ver naast.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Gent heeft het merendeel van de bal, maar laten we dat vooral breien noemen. Westerlo is directer, getuige daarvan het schotje van kapitein Van Eenoo. Een Gents been blokkeert.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Geen offside. Het was een heerlijke pass van Castro-Montes die Hjulsager op weg zette. Niet die, maar de pass van de Deen - die eigenlijk voor Orban bedoeld was - werd even gecheckt. Een half metertje overschot voor de aanvaller, de goal staat.

clock 27' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 27 door Andrew Hjulsager van KAA Gent. 1, 1. goal Westerlo KAA Gent rust 1 1

clock 27' eerste helft, minuut 27. Gent slaat terug. We hebben amper nog voetbal gezien sinds het thuisdoelpunt, maar nu zorgt Hjulsager voor de gelijkmaker. Met wat geluk speelt hij een een-tweetje met De Cuyper (Westerlo) en trapt hard linksonder binnen. Alles te herdoen voor Westerlo.

clock 23' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 23 door Nacer Chadli van Westerlo. 1, 0. goal Westerlo KAA Gent rust 1 0

clock 23' eerste helft, minuut 23. Chadli met klasse! Voor de match nog geëerd door zijn voorzitter, maar nu zet Chadli zich in de schijnwerpers zetten met goals. De corner van De Cuyper gaat over alles en iedereen, behalve Nacer. Die neemt hem meteen op de binnenkant voet en plaatst het leer overhoeks in het net. Proper, met gevoel, het doelpunt van een ervaren man.

clock 22' Gele kaart voor Matisse Samoise van KAA Gent tijdens eerste helft, minuut 22 yellow card Matisse Samoise KAA Gent

clock 22' eerste helft, minuut 22. Samoise wil de eerste zijn met iets en kiest voor geel. Hij grijpt te hard in volgens De Cremer terwijl Westerlo aan het opbouwen is. Niet dat het veel uitmaakt.