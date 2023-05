KAA Gent wandelt voorbij Westerlo, Hugo Cuypers scoort zijn 24e van het seizoen

Man van de match: Hugo Cuypers zag de schijnwerpers in de tweede seizoenshelft naar een ploegmaat gaan, en wachtte vandaag dus tot die ploegmaat van het veld was. Na de wissel van Orban trok hij met een assist en doelpunt de overwinning over de streep.

Sleutelmoment: Drie kwart van de tweede helft zijn we nu eigenlijk alweer vergeten, maar een kwartier voor tijd was het Cuypers die de wedstrijd in een beslissende plooi legde. Westerlo was op dat moment al bezig met volgend seizoen, begrijpelijk ook.

Opvallend: Net zoals in de heenwedstrijd wint Gent met 1-3 van de Kemphanen. Nog opvallender, ook het scoreverloop was hetzelfde: in de Ghelamco Arena was het ook Westerlo dat op voorsprong kwam alvorens te kapseizen. Nóg opvallender: ... Nee, ok, dat was het.