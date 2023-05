KAA Gent wil met aanvalsduo Cuypers-Orban Europees ticket pakken tegen Cercle

clock 19:47 De keuze van Vanhaezebrouck. vooraf, 19 uur 47. De keuze van Vanhaezebrouck

Hoe sneller we de eerste plaats veiligstellen, hoe beter. Maar we mogen Cercle niet onderschatten. Het zal willen reageren na vorige week. We moeten even scherp zijn. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck.

Vadis trainde de hele week mee en maakt deel uit van de groep. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck.

Het wordt een fantastische wedstrijd in een prachtig stadion tegen een topteam. Bovendien is het een avondmatch, dit zijn de wedstrijden waar we zo hard voor gewerkt hebben. We hoeven niet bang te zijn. Als we met zijn elven op het veld kunnen blijven, kunnen we Gent uitdagen. Cercle-coach Miron Muslic.

De match vorige week was verdedigend een slechte dag, het was een slechte prestatie van onze 3 centrale verdedigers. We kunnen beter. Maar dat hoort bij hun ontwikkeling. Op die leeftijd heb je ups en downs. Cercle-coach Miron Muslic.

Gent heeft nog 1 zege nodig. AA Gent heeft nog 3 punten nodig om zeker te zijn van de winst van de Europe Play-offs – en het bijhorende ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Na de 0-4 vorige week in Brugge wil het die vanavond voor eigen volk tegen Cercle veroveren. Er zijn nog 9 punten te verdienen, Gent leidt met 7 punten meer dan nummer 2 Standard. Cercle Brugge volgt met 8 punten.



Okumu, Lemajic, Marreh, Nurio en Depoitre bevolken de Gentse ziekenboeg.

Opstelling KAA Gent. Paul Nardi, Matisse Samoise, Kamil Piatkowski, Jordan Torunarigha, Alessio Castro-Montes, Andrew Hjulsager, Julien De Sart, Sven Kums, Hong Hyun-seok, Hugo Cuypers, Gift Emmanuel Orban

Opstelling Cercle Brugge. Radoslaw Majecki, Jean Marcelin, Hannes Van der Bruggen, Jesper Daland, Thibo Somers, Abu Francis, Leonardo Da Silva Lopes, Olivier Deman, Yann Gboho, Kevin Denkey, Ayase Ueda