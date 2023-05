Weerbaar Westerlo scoort in doldwaas slot nog 2 keer en snoept Standard kostbare punten af

Standard - Westerlo in een notendop:

Doelpunt goedgekeurd na VAR-interventie

Was Westerlo dan niet gevaarlijk? Toch wel. Nene Dorgeles kon in de zestien ploegmaat Van den Keybus bereiken en die trapte maar net naast. Beide ploegen waren zeker aan elkaar gewaagd en het spel ging goed op en neer. Diezelfde Dorgeles trapte niet veel later het leer maar net voorlangs.

Na nog geen acht minuten stonden de netten al bol. De Rouches legden een fraaie combinatie op de mat en zo wist Zinckernagel te scoren. Het feestje ging eerst niet door, want de vlag ging de lucht in. Na een VAR-interventie stond Sclessin dan toch in lichterlaaie: 1-0.

Standard en Westerlo gingen vanavond op zoek naar een eerste driepunter in de Europe Play-offs. Het was Standard dat voornamelijk de neus aan het venster stak.

Van den Keybus doet het in laatste seconden

Ook in de tweede helft ging Westerlo naarstig op zoek naar de gelijkmaker. Het gevaar moest vooral van Dorgeles komen. Die kopte eerst nog te zacht waarna hij zijn schot op de benen van Bodart zag belanden.

De gelijkmaker hing in de lucht en toch was het feest aan de andere kant. Balikwisha stuurde Emond het straatje in en stond plots oog in oog met Bolat. Dat liet de goaltjesdief in Emond natuurlijk niet liggen. Stond Emond dan geen buitenspel? De VAR oordeelde van niet.



2-0, boeken toe denk je dan. Maar Westerlo gaf zich niet zomaar gewonnen. De Kemphanen kenden eerst nog pech en zagen tot twee keer toe het leer tegen de paal vliegen.

De aanhouder wint echter en dat was Westerlo vanavond. In de 92e minuut paste het schot van Jordanov perfect naast de paal in het zijnetje. Niet meer dan een eerredder, maar niets was minder waar. In de absolute slotfase kreeg Van den Keybus zijn zondagsschot nog voorbij Bodart. Een gelijkspel dat vooral in de Vurige Stede zuur zal nasmaken.