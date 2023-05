AA Gent met ontzag naar Cercle, dat 2 reguliere duels won: "Spelen voetbal van toekomst"

clock 12:55

vooraf, 12 uur 55. 0 op 6 voor Gent in competitie. AA Gent klopte Cercle dan wel met 2-0 in de 1/8e finale van de Beker van België met goals van Cuypers en Fofana. Maar in de JPL dit seizoen trok de Vereniging 2 keer aan het langste eind. In oktober werd het in Gent 3-4, in januari in Brugge was het 3-2. Hotic maakte er in de eerste match 3, Cuypers 2. In de 2e match maakte Daland in de 94e minuut de winning goal. .