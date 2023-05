Westerlo en Cercle Brugge gaan op zoek naar eerste zege in Europe Play-offs

clock 10:38

Cercle kon nog niet scoren tegen Westerlo. In de onderlinge duels staat het 2-0 voor Westerlo dit seizoen. Thuis won het 2-0 van Cercle, in Brugge werd het 0-1. Het opvallende: slechts twee ploegen slaagden er niet in om in twee confrontaties te scoren tegen Westerlo. Zowel Club als Cercle Brugge staan droog tegen de ploeg van De Roeck. . vooraf, 10 uur 38.