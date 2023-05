LIVE: 1-4 bij de rust! Cercle Brugge vernedert Westerlo al in de eerste helft

clock 14:21 rust, 14 uur 21. 1-4 bij de rust. Straffe cijfers zijn het. Cercle Brugge speelde quasiperfect in eerste helft. Het overrompelde Westerlo van bij het begin, beloond met vroege voorsprong van Somers. Ueda verdubbelde nog na een zeldzame strafschop. Even profiteerde Westerlo van het momentum via Nene Dorgeles, maar de hoop werd zonder medelijden weggeveegd door een poeier van Da Silva Lopes. En als het eens meezit, zit echt alles mee. Cercle kreeg zowaar nóg een strafschop, goed voor doelpunt nummer 20 dit seizoen van Ueda. . 1-4 bij de rust Straffe cijfers zijn het. Cercle Brugge speelde quasiperfect in eerste helft. Het overrompelde Westerlo van bij het begin, beloond met vroege voorsprong van Somers. Ueda verdubbelde nog na een zeldzame strafschop. Even profiteerde Westerlo van het momentum via Nene Dorgeles, maar de hoop werd zonder medelijden weggeveegd door een poeier van Da Silva Lopes. En als het eens meezit, zit echt alles mee. Cercle kreeg zowaar nóg een strafschop, goed voor doelpunt nummer 20 dit seizoen van Ueda.

clock 45+7' eerste helft eerste helft, minuut 52 match afgelopen

clock 45+4' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 49 door Ayase Ueda van Cercle Brugge. 1, 4. penalty Westerlo Cercle Brugge rust 1 4

clock 45+4' eerste helft, minuut 49. 1-4! Ueda legt de bal goed op de witte stip. Hij kiest voor de andere hoek, Bolat voor dezelfde hoek. Zo scoort de Japanner eenvoudig zijn 20e doelpunt dit seizoen. Het begint hier stilaan een afstraffing te worden voor Westerlo in het eigen Kuipje. . 1-4! Ueda legt de bal goed op de witte stip. Hij kiest voor de andere hoek, Bolat voor dezelfde hoek. Zo scoort de Japanner eenvoudig zijn 20e doelpunt dit seizoen. Het begint hier stilaan een afstraffing te worden voor Westerlo in het eigen Kuipje.

clock 45+1' Er komen 2 minuten extra tijd bij. eerste helft, minuut 46. extra time 2 - extra time Er komen 2 minuten extra tijd bij.

clock 45' Gele kaart voor Maxim De Cuyper van Westerlo tijdens eerste helft, minuut 45 yellow card Maxim De Cuyper Westerlo

clock 45' eerste helft, minuut 45. Het zit mee voor Cercle: nieuwe strafschop! Opnieuw strafschop voor Cercle Brugge! Olivier Deman incasseert een fout in de 16, gaat neer en Visser twijfelt niet. Hij fluit voor de 2e strafschop van de middag voor de bezoekers! De VAR roept hem nog naar het scherm, maar dat brengt de scheidsrechter niet op andere gedachten. . Het zit mee voor Cercle: nieuwe strafschop! Opnieuw strafschop voor Cercle Brugge! Olivier Deman incasseert een fout in de 16, gaat neer en Visser twijfelt niet. Hij fluit voor de 2e strafschop van de middag voor de bezoekers! De VAR roept hem nog naar het scherm, maar dat brengt de scheidsrechter niet op andere gedachten.

clock 44' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 44 door Leonardo Da Silva Lopes van Cercle Brugge. 1, 3. goal Westerlo Cercle Brugge rust 1 3

clock 43' eerste helft, minuut 43. Pegel van Da Silva voor 1-3! De hoop van Westerlo was van korte duur. Het is nu zelf het slachtoffer van een wereldgoal. Lopes Da Silva haalt uit vanuit de tweede lijn en poeiert de 1-3 in doel. . Pegel van Da Silva voor 1-3! De hoop van Westerlo was van korte duur. Het is nu zelf het slachtoffer van een wereldgoal. Lopes Da Silva haalt uit vanuit de tweede lijn en poeiert de 1-3 in doel.

clock 39' eerste helft, minuut 39.

clock 39' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 39 door Nene Dorgeles van Westerlo. 1, 2. goal Westerlo Cercle Brugge rust 1 2

clock 39' eerste helft, minuut 39. Nene strompelt de aansluitingstreffer in doel! We hebben weer een match! Van Eenoo ontvangt de bal in de rechthoek en fusilleert zijn ex-ploeg, Majecki heeft alle moeite om te keren en kan niet ver genoeg wegduwen. Nene is goed gevolgd en dwarrelt de bal over de doelman in doel. Westerlo beloont zijn momentum dan toch! . Nene strompelt de aansluitingstreffer in doel! We hebben weer een match! Van Eenoo ontvangt de bal in de rechthoek en fusilleert zijn ex-ploeg, Majecki heeft alle moeite om te keren en kan niet ver genoeg wegduwen. Nene is goed gevolgd en dwarrelt de bal over de doelman in doel. Westerlo beloont zijn momentum dan toch!

clock 38' eerste helft, minuut 38. Westerlo ruikt mogelijkheden en dat vertaalt zich in het eerste overwicht van de thuisploeg in de wedstrijd. Het komt eindelijk aan voetballen toe door de mindere druk van Cercle Brugge. . Westerlo ruikt mogelijkheden en dat vertaalt zich in het eerste overwicht van de thuisploeg in de wedstrijd. Het komt eindelijk aan voetballen toe door de mindere druk van Cercle Brugge.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Chadli mist de aansluitingstreffer! Van den Keybus verstuurt met een technisch hoogstandje Reynolds, die zijn flank afsnelt en de bal panklaar legt voor Chadli. Chadli hoeft enkel binnen te glijden, maar raakt de bal niet goed genoeg. Zijn kans gaat voorlangs! . Chadli mist de aansluitingstreffer! Van den Keybus verstuurt met een technisch hoogstandje Reynolds, die zijn flank afsnelt en de bal panklaar legt voor Chadli. Chadli hoeft enkel binnen te glijden, maar raakt de bal niet goed genoeg. Zijn kans gaat voorlangs!

clock 35' eerste helft, minuut 35. Opnieuw een kans: Hotic kopt een voorzet van Ueda recht op Bolat. . Opnieuw een kans: Hotic kopt een voorzet van Ueda recht op Bolat.

clock 32' eerste helft, minuut 32. Ueda bijna met zijn tweede van de middag. De onvermoeibare Siquet sleurt onverhoopt toch nog een gevaarlijke voorzet uit zijn tenen, Ueda komt goed aangelopen en probeert de bal op de bots van dichtbij af te vuren, maar dat blijkt iets te moeilijk voor de Japanner. . Ueda bijna met zijn tweede van de middag De onvermoeibare Siquet sleurt onverhoopt toch nog een gevaarlijke voorzet uit zijn tenen, Ueda komt goed aangelopen en probeert de bal op de bots van dichtbij af te vuren, maar dat blijkt iets te moeilijk voor de Japanner.

clock 29' eerste helft, minuut 29. De concentratie is zoek bij de thuisploeg. Telkens wanneer er toch eens een goede crosspass komt, loopt er eentje in de voorhoede buitenspel. Deze keer is het Nene die verrast is. . De concentratie is zoek bij de thuisploeg. Telkens wanneer er toch eens een goede crosspass komt, loopt er eentje in de voorhoede buitenspel. Deze keer is het Nene die verrast is.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Opnieuw een doelpoging voor Cercle: het tweedelijnsschot van Ueda zwaait uiteindelijk ver af. . Opnieuw een doelpoging voor Cercle: het tweedelijnsschot van Ueda zwaait uiteindelijk ver af.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Cercle toont dat het kan voetballen. Het speelt Westerlo op een hoopje. De knapste aanval van de wedstrijd eindigt in de handen van Bolat, de voorzet van Ueda is een eenvoudige plukbal voor hem. . Cercle toont dat het kan voetballen. Het speelt Westerlo op een hoopje. De knapste aanval van de wedstrijd eindigt in de handen van Bolat, de voorzet van Ueda is een eenvoudige plukbal voor hem.