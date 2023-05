LIVE: Orban doet het weer! Gentse spits werkt andermaal koelbloedig af

clock 21:33 rust, 21 uur 33. Rust. De 22 protagonisten hebben de eerste 47 minuten al achter de kiezen. Standard kwam sterk voor de dag zonder echt veel kansen bij elkaar te voetballen. Gent kwam dan gevleid op voorsprong dankzij het goudhaantje Gift Orban. . Rust De 22 protagonisten hebben de eerste 47 minuten al achter de kiezen. Standard kwam sterk voor de dag zonder echt veel kansen bij elkaar te voetballen. Gent kwam dan gevleid op voorsprong dankzij het goudhaantje Gift Orban.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+1' Er komen 2 minuten extra tijd bij. eerste helft, minuut 46. extra time 2 - extra time Er komen 2 minuten extra tijd bij.

clock 42' Gele kaart voor Vadis Odjidja Ofoe van KAA Gent tijdens eerste helft, minuut 42 yellow card Vadis Odjidja Ofoe KAA Gent

clock 42' Geel voor Odjidja. Canak probeert nu een tegenaanval op te zetten, maar Odjidja laat dat niet zomaar gebeuren. Hij haalt zijn tegenstrever onderuit en krijgt daarvoor de eerste gele kaart van de partij gepresenteerd.

clock 39' Daar is Orban nog eens. Als de Nigeriaanse spits in de Luikse zestien opduikt, is het oppassen geblazen. Nu moet Orban afdrukken vanuit een scherpe hoek waar Bodart niet al te veel moeite mee heeft.

clock 33' Pats boem, een domper voor de thuisploeg. Stef Wijnants op Radio 1.

clock 32' Orban zorgt voor de 0-1! Het is Gent dat verrassend op voorsprong komt. Hugo Cuypers stuurt zijn spitsbroeder het straatje in en die kan op snelheid komen richting Bodart. Oog in oog met de doelman poeiert Orban het leer prima in doel. Het is al zijn elfde competitiedoelpunt.

clock 31' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 31 door Gift Emmanuel Orban van KAA Gent. 0, 1. goal Standard KAA Gent rust 0 1

clock 29' Kopbal Laifis. Standard probeert een keer te dreigen op een stilstaande fase. Laifis kan koppen op een hoekschop en doet dat naast.

clock 28' Mooi technisch hoogstandje nu. Bokadi pakt over de middenlijn uit met een fraai 'Zidannetje'. Er vloeit ook een kans uit, maar geen doelpunt.

clock 24' We mogen nog een schot richting doel noteren. Zinckernagel kapt zich vrij naar zijn rechter om dan uit te halen. Zijn poging wordt in hoekschop verwerkt.

clock 17' Na een stevige start van Standard heeft Gent de orde wat hersteld. Al blijft het wachten op echt uitgespeelde kansen.

clock 11' Er zit langs beide kanten wel wat vaart in het spel. Het gaat snel op en neer, al wil dat niet zeggen dat er veel kansen bij elkaar worden gevoetbald.

clock 6' Er hangt elektriciteit in de lucht. Stef Wijnants op Radio 1.

clock 5' Eerste keer Orban. Bokadi levert het leer zomaar in na een slechte controle. Gift Orban heeft dan iets mooi in gedachten en probeert Bodart van wel heel ver te lobben. Zijn schot verdwijnt over het doel van het Luikse sluitstuk.

clock 4' Samoise moet al meteen verzorging krijgen na een stevige botsing met een ploegmaat. De verzorgende spuitbus moet een eerst keer boven gehaald worden.