Spoelt AA Gent ontgoocheling door in Europe Play-offs? "Sfeer zat even onder nul"

We willen tonen dat we die play-offs kunnen winnen. We hebben de finale tegen Oostende verloren, maar krijgen nu een tweede kans. Die moeten we grijpen, zonder excuses.

vooraf, 18 uur 09. We willen tonen dat we die play-offs kunnen winnen. We hebben de finale tegen Oostende verloren, maar krijgen nu een tweede kans. Die moeten we grijpen, zonder excuses. . Julien De Sart.

clock 18:09

vooraf, 18 uur 09. AA Gent had het Play-off 1-ticket in zijn hand, maar gaf het nog door aan Club Brugge na een verrassende nederlaag tegen KV Oostende. Het moet nu in de Europe Play-offs nog Europees voetbal proberen af te dwingen. “De sfeer zat even onder nul, want het doel dat we voor ogen hadden hebben we net niet gehaald", vertelt Julien De Sart. "Dan moet je dus even herbronnen. Niet alles mag nu zomaar in de vuilnisbak gegooid worden." "We hebben een fantastisch Europees parcours afgelegd, bijvoorbeeld. We hebben ook een goeie ploeg, niet alles staat of valt met één wedstrijd.” .