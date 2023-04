LIVE: Kan Gent gemiste Champions' Play-offs doorspoelen tegen Westerlo?

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Westerlo trapt de Europe Play-offs op gang. Kan Gent de ontgoocheling van de gemiste Champions' Play-offs doorspoelen? . Aftrap Westerlo trapt de Europe Play-offs op gang. Kan Gent de ontgoocheling van de gemiste Champions' Play-offs doorspoelen?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:38 vooraf, 20 uur 38. Het wordt een mooie uitdaging voor ons, we zijn blij om deel uit te maken van de Europe Play-offs. Met de halvering van de punten zit het allemaal dicht bij elkaar. Een goede start zal bepalend zijn en wij hopen die stap te kunnen zetten. Jonas De Roeck.

clock 20:34 vooraf, 20 uur 34. Derde keer op rij Europe Play-offs. Voor AA Gent moet het een déjà vu-gevoel zijn, de Oost-Vlaamse club zit voor het derde seizoen op rij in de Europe Play-offs. De voorbije twee seizoen werd dat wel telkens een succes. In 2021 behaalde het na een inhaalrace de eerste plaats in een poule met KV Mechelen, KV Oostende en Standard. Vorig seizoen troefde het Genk, Charleroi en KV Mechelen af.

clock 20:30 vooraf, 20 uur 30. Het was zoeken naar fitte veldspelers, we hebben er maar 13. De spelers hebben een heel jaar geknokt en we hebben een heel kleine kern. We hebben er alles aan gedaan om de hoofdjes in de goede richting te krijgen. Dit is een herkansing, we moeten proberen goed te starten. Hein Vanhaezebrouck

clock 20:20 vooraf, 20 uur 20. Wie knoopt weer aan met zege? Gent sloot de reguliere competitie in mineur af. Na een knappe 12 op 12 kon het in zijn laatste drie wedstrijden maar twee punten sprokkelen, met als dieptepunt de thuisnederlaag tegen KV Oostende vorige zondag.



Ook Westerlo lijkt het winnen verleerd. In zijn laatste vier competitiewedstrijden verloor het één keer en speelde het drie keer gelijk.

clock 20:09 vooraf, 20 uur 09. Westerlo kon Gent nog niet verslaan. Gent stond al op de derde speeldag tegenover Westerlo in de Ghelamco Arena. Vetokele bracht de kersverse promovendus toen al na 5 minuten op voorsprong, maar Gent draaide de scheve situatie nog voor de rust om met goals van Marreh en Cuypers.



In de terugronde werd het een doelpuntenfestival in Het Kuipje met een 3-3-gelijkspel. Gentse nieuwkomer Orban gaf toen meteen zijn visitekaartje af met twee goals.

clock 20:05 vooraf, 20 uur 05.

clock 20:05 vooraf, 20 uur 05. Vijf wissels bij Westerlo. Jonas De Roeck gooit zijn elftal flink door elkaar na het gelijkspel tegen Seraing op de slotspeeldag. Jordanov, Perdichizzi, Matsuo, Madsen en Vetokele zijn hun basisplaats kwijt bij Westerlo. Hun plekken worden ingenomen door Fixelles, Vaesen, Reynolds, Dierckx en Neustädter.

clock 19:58 vooraf, 19 uur 58. Is Gent al bekomen van fiasco? Geen Champions' Play-offs voor AA Gent na het fiasco tegen KV Oostende op de slotspeeldag van de reguliere competitie. In plaats daarvan moet Gent aan de slag in de Europe Play-offs, te beginnen met een thuiswedstrijd tegen Westerlo. Gent heeft na de halvering net als Standard 28 punten, Westerlo 26, Cercle Brugge 25.

clock 19:51 vooraf, 19 uur 51. Hong en Tissoudali in de basis. Twee wissels bij Gent t.o.v. de vermaledijde competitiewedstrijd tegen KV Oostende. Orban en Fofana verhuizen naar de bank en worden in de basis vervangen door Hong en Tissoudali.

clock 19:48 vooraf, 19 uur 48.

clock 18:09 vooraf, 18 uur 09. We willen tonen dat we die play-offs kunnen winnen. We hebben de finale tegen Oostende verloren, maar krijgen nu een tweede kans. Die moeten we grijpen, zonder excuses. Julien De Sart.

clock 18:09 vooraf, 18 uur 09. AA Gent had het Play-off 1-ticket in zijn hand, maar gaf het nog door aan Club Brugge na een verrassende nederlaag tegen KV Oostende. Het moet nu in de Europe Play-offs nog Europees voetbal proberen af te dwingen. "De sfeer zat even onder nul, want het doel dat we voor ogen hadden hebben we net niet gehaald", vertelt Julien De Sart. "Dan moet je dus even herbronnen. Niet alles mag nu zomaar in de vuilnisbak gegooid worden."



“De sfeer zat even onder nul, want het doel dat we voor ogen hadden hebben we net niet gehaald", vertelt Julien De Sart. "Dan moet je dus even herbronnen. Niet alles mag nu zomaar in de vuilnisbak gegooid worden."



"We hebben een fantastisch Europees parcours afgelegd, bijvoorbeeld. We hebben ook een goeie ploeg, niet alles staat of valt met één wedstrijd.”

clock 18:04 vooraf, 18 uur 04.

clock 18:04 - Vooraf Vooraf, 18 uur 04

clock Opstelling KAA Gent. Paul Nardi, Kamil Piatkowski, Joseph Okumu, Jordan Torunarigha, Matisse Samoise, Sven Kums, Julien De Sart, Vadis Odjidja Ofoe, Hong Hyun-seok, Hugo Cuypers, Tarik Tissoudali

clock Opstelling Westerlo. Sinan Bolat, Bryan Reynolds, Roman Neustädter, Ravil Tagir, Maxim De Cuyper, Tuur Dierckx, Mathias Fixelles, Nacer Chadli, Lukas Van Eenoo, Thomas van den Keybus, Kyan Vaesen