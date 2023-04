Cercle en Standard trappen vanavond hun Play-offs op gang

clock 17:33

Standard met vertrouwen in Brugge. Standard doet het bijna altijd goed in de competitie tegen Cercle. Ze bleven ongeslagen in elk van de laatste negen uitduels met Cercle Brugge (W7, G2) en hielden in deze reeks bovendien maar liefst zes keer de nul. De laatste keer dat de Luikenaren kopje onder gingen op het veld van groen-zwart was in 2010. Witsel moest toen vlak voor de rust naar de kant met een rode kaart. . vooraf, 17 uur 33.