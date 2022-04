Leider Union wil 5-puntenkloof vasthouden of uitbreiden met "comeback kid" Dante Vanzeir

11:31

vooraf, 11 uur 31. Vanzeir keert terug uit schorsing. Bijna 2 maanden heeft Union het zonder Dante Vanzeir moeten rooien. Maar vanavond keert de spits terug na een schorsing van 5 duels. Vanzeir zat zo lang op de strafbank omdat hij Charleroi-verdediger Ozornwafor een slag in het gezicht had gegeven. Vanavond zit de Rode Duivel normaal gezien meteen weer in de basis bij leider Union. .