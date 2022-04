Volg om 18.30u LIVE of Anderlecht zich verzekert van de top 4 in Kortrijk

Fase per fase

Fase per fase

17:46 Derde duel dit seizoen. Dit wordt de derde ontmoeting tussen Kortrijk en Anderlecht van het seizoen. In de competitie hielden beide ploegen elkaar op speeldag 15 in evenwicht: 1-1. In de kwartfinale van de beker won Anderlecht thuis vlot met 3-0. . vooraf, 17 uur 46. Derde duel dit seizoen Dit wordt de derde ontmoeting tussen Kortrijk en Anderlecht van het seizoen. In de competitie hielden beide ploegen elkaar op speeldag 15 in evenwicht: 1-1.

In de kwartfinale van de beker won Anderlecht thuis vlot met 3-0.

17:44 vooraf, 17 uur 44. Wat ik wens voor mijn verjaardag? Dat de ploeg er honderd procent voor gaat en zich smijt op die wedstrijd. En dan hoop ik dat het resultaat volgt. Vincent Kompany. Wat ik wens voor mijn verjaardag? Dat de ploeg er honderd procent voor gaat en zich smijt op die wedstrijd. En dan hoop ik dat het resultaat volgt. Vincent Kompany

17:41 vooraf, 17 uur 41. Debutant in doel bij Kortrijk. Karim Belhocine heeft voor de laatste wedstrijd van het seizoen nog flink moeten sleutelen aan zijn elftal. Zo krijgen we in doel het debuut van de 20-jarige Maxime Deman. Topschutter Selemani, die wellicht zijn laatste match voor KVK speelt, is hersteld van zijn schouderblessure, maar start op de bank. . Debutant in doel bij Kortrijk Karim Belhocine heeft voor de laatste wedstrijd van het seizoen nog flink moeten sleutelen aan zijn elftal. Zo krijgen we in doel het debuut van de 20-jarige Maxime Deman. Topschutter Selemani, die wellicht zijn laatste match voor KVK speelt, is hersteld van zijn schouderblessure, maar start op de bank.

17:41 vooraf, 17 uur 41.

17:31 vooraf, 17 uur 31. Ait El Hadj vervangt Verschaeren. Zoals verwacht kiest Kompany voor Ait El Hadj als vervanger van de geblesseerde Verschaeren. Ait El Hadj viel prima in tegen Charleroi en wordt daarvoor beloond met een basisplek. De overige namen zijn dezelfde als vorige week. . Ait El Hadj vervangt Verschaeren Zoals verwacht kiest Kompany voor Ait El Hadj als vervanger van de geblesseerde Verschaeren. Ait El Hadj viel prima in tegen Charleroi en wordt daarvoor beloond met een basisplek. De overige namen zijn dezelfde als vorige week.

17:31 vooraf, 17 uur 31.

17:26 Er is er eentje jarig vandaag:. vooraf, 17 uur 26. Er is er eentje jarig vandaag:

17:12 vooraf, 17 uur 12. Anderlecht heeft 3e plek in het vizier. Top vier of geen top vier, dat is vandaag de inzet voor Anderlecht, maar bij winst springt paars-wit zelfs nog naar de derde plek, door het puntenverlies van Antwerp gisteren. . Anderlecht heeft 3e plek in het vizier Top vier of geen top vier, dat is vandaag de inzet voor Anderlecht, maar bij winst springt paars-wit zelfs nog naar de derde plek, door het puntenverlies van Antwerp gisteren.

17:10 vooraf, 17 uur 10.

10:09 Yari Verschaeren viel vorige week uit tegen Charleroi. Paars-wit hoopte zijn nummer 10 nog op te lappen, maar dat is niet gelukt. Ook Majeed Ashimeru is nog niet fit. . vooraf, 10 uur 09. Yari Verschaeren viel vorige week uit tegen Charleroi. Paars-wit hoopte zijn nummer 10 nog op te lappen, maar dat is niet gelukt. Ook Majeed Ashimeru is nog niet fit.

10:09 - Vooraf Vooraf, 10 uur 09

Opstelling KV Kortrijk. Maxim De Man, Nayel Mehssatou, Trent Sainsbury, Tsuyoshi Watanabe, Bryan Reynolds, Abdelkahar Kadri, Sambou Sissoko, Victor Torp, Mohamed Badamosi, Billel Messaoudi, Marlos Moreno Opstelling KV Kortrijk Maxim De Man, Nayel Mehssatou, Trent Sainsbury, Tsuyoshi Watanabe, Bryan Reynolds, Abdelkahar Kadri, Sambou Sissoko, Victor Torp, Mohamed Badamosi, Billel Messaoudi, Marlos Moreno

Opstelling Anderlecht. Hendrik Van Crombrugge, Michael Murillo, Lisandro Magallán, Wesley Hoedt, Sergio Gómez, Lior Refaelov, Kristoffer Olsson, Josh Cullen, Anouar Ait El Hadj, Christian Kouamé, Joshua Zirkzee Opstelling Anderlecht Hendrik Van Crombrugge, Michael Murillo, Lisandro Magallán, Wesley Hoedt, Sergio Gómez, Lior Refaelov, Kristoffer Olsson, Josh Cullen, Anouar Ait El Hadj, Christian Kouamé, Joshua Zirkzee