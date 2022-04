LIVE: Anderlecht toch nog niet zegezeker, Reynolds scoort de aansluitingstreffer voor Kortrijk

Fase per fase

Fase per fase

76' tweede helft, minuut 76. Invaller Amuzu zet even de turbo aan op links. Zijn voorzet botst aan iedereen voorbij, Kortrijk komt hier goed weg.

75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij Anderlecht, Kristian Arnstad erin, Lior Refaelov eruit wissel Lior Refaelov Kristian Arnstad

75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij Anderlecht, Benito Raman erin, Joshua Zirkzee eruit wissel Joshua Zirkzee Benito Raman

75' tweede helft, minuut 75. Vervanging bij Anderlecht, Bogdan Mykhaylichenko erin, Sergio Gómez eruit wissel Sergio Gómez Bogdan Mykhaylichenko

73' Exit Gomez. Gomez krult een vrije trap over het doel en gaat er dan geblesseerd bij liggen. Het is meteen einde wedstrijd voor de Spanjaard. tweede helft, minuut 73.



70' tweede helft, minuut 70. Bij de thuisploeg is topschutter Selemani in de ploeg gekomen, die Kortrijk na dit seizoen verlaat. Kan hij in zijn laatste wedstrijd nog wat betekenen voor KVK?

68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij KV Kortrijk, Michiel Jonckheere erin, Sambou Sissoko eruit wissel Sambou Sissoko Michiel Jonckheere

68' tweede helft, minuut 68.

68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij KV Kortrijk, Dylan Mbayo erin, Marlos Moreno eruit wissel Marlos Moreno Dylan Mbayo

68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij KV Kortrijk, Faïz Selemani erin, Victor Torp eruit wissel Victor Torp Faïz Selemani

67' tweede helft, minuut 67. Plots de 2-3! De race is dan toch nog niet gelopen! Kortrijk scoort bij zijn eerste kans in de tweede helft, Reynolds neemt een lange bal knap mee en prikt de aansluitingstreffer in het hoekje.

67' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 67 door Bryan Reynolds van KV Kortrijk. 2, 3. goal KV Kortrijk Anderlecht 78' 2 3

66' tweede helft, minuut 66. Kortrijk is in de tweede helft nog niet in de buurt van Van Crombrugge geweest. Zo zal het wel lukken voor Anderlecht om zonder kleerscheuren het einde van de wedstrijd te halen. Bert Sterckx op Radio 1.

65' tweede helft, minuut 65. De supporters van Anderlecht hebben het feestje al ingezet op de tribunes. Paars-wit heeft gewonnen spel.

63' tweede helft, minuut 63. Vervanging bij Anderlecht, Francis Amuzu erin, Anouar Ait El Hadj eruit wissel Anouar Ait El Hadj Francis Amuzu

59' tweede helft, minuut 59. Anderlecht is nu helemaal los. Kouamé staat opnieuw aan het kanon, De Man duwt het schot met de vingertoppen over.

58' tweede helft, minuut 58.

57' tweede helft, minuut 57. Kouamé zet Anderlecht op rozen. Anderlecht lijkt nu toch goed en wel op weg naar de Champions' play-off! Zirkzee geeft de bal handig mee aan Kouamé, die De Man uitkapt en de 1-3 vanuit een scherpe hoek in doel schuift.

57' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 57 door Christian Kouamé van Anderlecht. 1, 3. goal KV Kortrijk Anderlecht 78' 1 3