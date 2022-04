LIVE: Eupen gaat op zoek naar de gelijkmaker tegen tienkoppig Oostende

Nuhu probeert het nog eens met een plaatsbal, maar de Ghanees mikt zijn poging wel heel erg over. Aan de overkant probeert Ambrose het met een opportunistische volley in de handen van Himmelmann.

tweede helft, minuut 53. Nuhu probeert het nog eens met een plaatsbal, maar de Ghanees mikt zijn poging wel heel erg over. Aan de overkant probeert Ambrose het met een opportunistische volley in de handen van Himmelmann. .

tweede helft, minuut 52. De thuisploeg monopoliseert voorlopig de bal, waardoor het voor KVO zaak zal zijn om in de omschakeling hard toe te slaan. Het blijft vooralsnog wachten op de eerste echte kans in deze tweede helft. .

tweede helft, minuut 46. TWEEDE HELFT. De bal rolt opnieuw Am Kehrweg. Kan KV Oostende zijn voorsprong met een mannetje minder behouden of slaat de thuisploeg na de rust terug? .

eerste helft, minuut 37. 0-1, heerlijke krul Ambrose! Daar is de Oostendse openingstreffer dan toch. Ambrose komt in balbezit aan de rand van de zestien en knalt de 0-1 vervolgens heerlijk voorbij Himmelmann met zijn mindere linker. Geen verhaal voor de Duitse doelman. .

eerste helft, minuut 30. Het is even pompen of verzuipen voor de bezoekers. Beck dropt de bal in de zestien, maar Nuhu kan zijn kopbal niet kadreren. Haalt KVO de rust zonder tegendoelpunt? .