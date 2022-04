Sterk AA Gent maakt korte metten met weerloos OHL, maar moet wel naar Europe play-offs

Gent wint zijn laatste wedstrijd van de reguliere competitie met erg ruime cijfers tegen een weerloos OH Leuven. Tissoudali maakte opnieuw veel indruk en scoorde er 3. De Buffalo's moeten momenteel vrede nemen met een plek in de Europe play-offs, maar kunnen met veel vertrouwen naar de bekerfinale.

einde, 20 uur 21. Einde partij. Gent wint zijn laatste wedstrijd van de reguliere competitie met erg ruime cijfers tegen een weerloos OH Leuven. Tissoudali maakte opnieuw veel indruk en scoorde er 3. De Buffalo's moeten momenteel vrede nemen met een plek in de Europe play-offs, maar kunnen met veel vertrouwen naar de bekerfinale. .

OH Leuven

OH Leuven is het echt helemaal kwijt en Tissoudali doet er nog eentje bij! Gent gaat met een knaller richting de bekerfinale.

tweede helft, minuut 91. Niet te geloven! OH Leuven is het echt helemaal kwijt en Tissoudali doet er nog eentje bij! Gent gaat met een knaller richting de bekerfinale. .

OH Leuven

Gent doet er nog eentje bij! Hjulsager komt uitstekend naar binnen en viseert dan heerlijk de winkelhaak: 3-0. De Deen was vorige week nog de schlemiel, maar maakt nu een hele knappe goal.

tweede helft, minuut 86. Wat een heerlijke goal van Hjulsager! Gent doet er nog eentje bij! Hjulsager komt uitstekend naar binnen en viseert dan heerlijk de winkelhaak: 3-0. De Deen was vorige week nog de schlemiel, maar maakt nu een hele knappe goal. .

OH Leuven

OH Leuven

Gele kaart voor Sory Kaba van OH Leuven tijdens tweede helft, minuut 85

84'

tweede helft, minuut 84. Opnieuw juichen in de Ghelamco. De Gentse supporters beginnen plots te juichen, maar er is helemaal niet gescoord in Kortrijk. Vreemd. Nurio en Owusu krijgen nog een handvol minuten. .