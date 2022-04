LIVE: Invaller De Ketelaere zorgt voor hernieuwde aanvalsdrang bij Club Brugge

Het doelpunt komt uit de lucht vallen, maar de bal hangt tegen de touwen. Swerts raakt de bal helemaal verkeerd en levert een assist af voor Skov Olsen. Die twijfelt niet en volleyt de bal in doel.

tweede helft, minuut 77. Skov Olsen zorgt voor bevrijding: 2-0. Het doelpunt komt uit de lucht vallen, maar de bal hangt tegen de touwen. Swerts raakt de bal helemaal verkeerd en levert een assist af voor Skov Olsen. Die twijfelt niet en volleyt de bal in doel. .

De Ketelaere zet zich in om aanvallend zijn steentje bij te dragen. Club komt niet tot grote kansen, maar er loert weer gevaar om de hoek.

tweede helft, minuut 76. De Ketelaere zet zich in om aanvallend zijn steentje bij te dragen. Club komt niet tot grote kansen, maar er loert weer gevaar om de hoek. .

Een aanvallend spektakel is het zeker en vast niet. KV Mechelen slaagde er nog niet in om een bal tussen het doelkader te schieten.

0 schoten tussen de palen. Een aanvallend spektakel is het zeker en vast niet. KV Mechelen slaagde er nog niet in om een bal tussen het doelkader te schieten. . tweede helft, minuut 69.

60'

Daar is Rits opnieuw. Balverlies bij Hairemans leidt een omschakeling van de thuisploeg in. Mats Rits is het eindstation. Deze keer heeft Coucke wel een antwoord op zijn schot(je): hij raapt het leer eenvoudig op. . tweede helft, minuut 60.