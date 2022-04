Trekt Antwerp met een zege tegen Cercle richting de Champions' play-offs?

Na de 0-1 zege op Leuven is Antwerp zeker van zijn stekje in de Champions' play-offs. Cercle is na het 2-2-gelijkspel tegen Gent dan weer uitgeteld voor de Europe play-offs. Nadert The Great Old tot op 4 punten van Club Brugge of sluit Cercle zijn seizoen af met een driepunter? Volg de wedstrijd hier live vanaf 20.45 uur.