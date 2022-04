Verzekert Zulte Waregem zich van het behoud of springt STVV de top 8 in?

15:28

vooraf, 15 uur 28. Behoud voor Essevee of top 8 voor STVV? Op twee speeldagen van het einde is Zulte Waregem nog niet zeker van het behoud, al heeft de club wel nog alles in eigen handen. Essevee heeft nog 2 punten nodig om Seraing definitief achter zich te houden. Vandaag winnen tegen STVV zorgt voor een verlengd verblijf in 1A. Geen evidente klus, want ook voor de Truienaars staat er nog wat op het spel. STVV doet na 7 wedstrijden zonder nederlaag nog volop mee voor een plek in de Europe Play-offs. Als het vandaag een punt pakt of wint, dan springt het voorlopig over Racing Genk naar de 8e plaats. Genk komt pas morgenavond op eigen veld in actie tegen Eupen. .