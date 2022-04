STVV gunt Zulte Waregem nog geen zekerheid over verlengd verblijf in 1A

Zulte Waregem - STVV in een notendop:

Defensief Zulte Waregem ontsnapt na penaltymisser Brüls

Met een overwinning in de laatste thuiswedstrijd het behoud verzekeren, dat was het doel voor Zulte Waregem. Makkelijker gezegd dan gedaan tegen STVV, de ploeg in vorm met een straffe ongeslagen reeks van 7 wedstrijden én met het vizier nog op de Europe Play-offs.



De bezoekers etaleerden meteen hun bloedvorm in het Regenboogstadion. Na hands van Sissako kon Brüls de sterke Truiense start vanaf de penaltystip verzilveren, maar dat was buiten Bossut gerekend.



Na 20 minuten hield de doelman Essevee opnieuw overeind op een knap afstandsschot van Hayashi. Het éénrichtingsverkeer hield aan, Zulte Waregem bakte er aanvallend helemaal niks van. Alleen slaagde STVV er niet in om de dominantie om te zetten in een voorsprong.