LIVE: OHL morst met de kansen, Antwerp straft dat genadeloos af

Wat frisse krachten bij OH Leuven. Koecharevytsj en Tamari worden naar de kant gehaald voor Kaba en Shengelia.

tweede helft, minuut 68. Dubbele wissel. Wat frisse krachten bij OH Leuven. Koecharevytsj en Tamari worden naar de kant gehaald voor Kaba en Shengelia. .

tweede helft, minuut 65. Benson zet Runarsson eindelijk aan het werk. Dewaest kan Balikwisha alleen foutief afstoppen. Het komt hem op een gele kaart te staan en daardoor is hij geschorst voor de slotwedstrijd. Benson neemt de daaropvolgende vrije trap voor zijn rekening, Runarsson bokst de bal weg. .

Gele kaart voor Sébastien Dewaest van OH Leuven tijdens tweede helft, minuut 65

tweede helft, minuut 57. OHL raakt er niet door. Bij OHL gaat de bal vlot van voet naar voet, maar eenmaal in de zone van de waarheid loopt het spaak bij de thuisploeg. De defensieve organisatie staat op punt bij Antwerp. .

tweede helft, minuut 46. 2e helft. Priske grijpt in bij de start van de tweede helft. Almeida en Miyoshi komen bij Antwerp in de ploeg voor Buta en Gerkens. .

eerste helft, minuut 48. Rust. Antwerp duikt met een 0-1-voorsprong de kleedkamer in en dat is niks minder dan een wonder. OHL morste met de kansen en Butez hield Antwerp overeind. Kort voor de rust sloeg Seck genadeloos toe met een frommelgoal. .