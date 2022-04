Oostende is zeker van behoud, Seraing moet barrages spelen

KV Oostende - Seraing in een notendop:

VAR en Gueye verlossen Oostende in de slotminuten

Seraing moest absoluut winnen om de barrages nog te ontlopen en dat hadden de Luikenaars goed begrepen. Al na 7 minuten opende Jallow de score na een prima steekpass van Poaty.





Oostende probeerde wel te reageren, maar moest uitkijken voor de scherpe tegenprikken van Seraing. De thuisploeg zag bovendien ook nog D’Arpino, net verkozen tot speler van het seizoen, geblesseerd uitvallen.





Toch kwam KVO nog voor de pauze op gelijke hoogte, met dank aan de Seraing-defensie. Ambrose kreeg de bal cadeau van Dyrestam en zag zijn voorzet via de ongelukkige Cissé in doel verdwijnen.





Na de pauze liet Oostende zich opnieuw verrassen door de bezoekers: Mikautadze strafte slap uitverdedigen bij de thuisploeg genadeloos af en herstelde de voorsprong van Seraing.





Op een knal van Capon tegen de lat na kreeg KVO nog maar weinig voor elkaar in de tweede helft. En toch had de wedstrijd nog een verrassende plotwending in petto. In de blessuretijd ging de bal op de stip na ingrijpen van de VAR, Gueye verzekerde Oostende met een welgemikte penalty van het behoud.