LIVE: Seraing verrast KV Oostende met snelle openingsgoal van Jallow

Het is een pijnlijke aftocht voor D'Arpino, die in tranen naar de zijkant sjokt. Oostende moet even met tien verder.

eerste helft, minuut 21. Het is een pijnlijke aftocht voor D'Arpino, die in tranen naar de zijkant sjokt. Oostende moet even met tien verder. .

D'Arpino tast naar de knie na een duel met Maziz en schreeuwt het uit van de pijn. Is het al einde wedstrijd voor de man die net verkozen is tot KVO-speler van het seizoen?

Knieblessure bij D'Arpino. D'Arpino tast naar de knie na een duel met Maziz en schreeuwt het uit van de pijn. Is het al einde wedstrijd voor de man die net verkozen is tot KVO-speler van het seizoen? . eerste helft, minuut 18.

11'

eerste helft, minuut 11. We zitten weer aan de overkant. McGeehan zet zich sterk door in de zestien meter en bedient Ambrose, diens schot eindigt via een Luiks been in het zijnet. .