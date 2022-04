Storck schudt Genkse basis flink dooreen, Alloh vervangt geschorste Amat bij Eupen

20:30 vooraf, 20 uur 30. Stuntzege van Eupen in de heenronde. Genk houdt nog een zure smaak over aan de laatste confrontatie met Eupen. Begin oktober vorig jaar gaf het in een dol slot nog een 1-2-voorsprong uit handen tegen 10 Eupen-spelers. Met zijn tweede van de avond bracht Prevljak de thuisploeg toen in de slotfase langszij en Heris maakte in de extra tijd zelfs nog de winning goal. . Stuntzege van Eupen in de heenronde Genk houdt nog een zure smaak over aan de laatste confrontatie met Eupen. Begin oktober vorig jaar gaf het in een dol slot nog een 1-2-voorsprong uit handen tegen 10 Eupen-spelers. Met zijn tweede van de avond bracht Prevljak de thuisploeg toen in de slotfase langszij en Heris maakte in de extra tijd zelfs nog de winning goal.

20:15 vooraf, 20 uur 15. Genk heeft lot in eigen handen. Bij Genk is het minder rampzalig dan bij Eupen, maar ook het team van Bernd Storck sleept zich met een 1 op 9 naar het einde van de reguliere competitie. Desondanks is Genk nog steeds in de running voor de Europe Play-offs, maar het kan zich geen fouten meer permitteren. STVV staat dankzij de winst bij Zulte Waregem 8e, met 3 punten meer dan Genk. Bij winst tegen Eupen springt het weer over de Truienaars de top 8 in. Door een gelijk aantal punten en zeges maakte het betere Genkse doelsaldo dan het verschil.



STVV staat dankzij de winst bij Zulte Waregem 8e, met 3 punten meer dan Genk. Bij winst tegen Eupen springt het weer over de Truienaars de top 8 in. Door een gelijk aantal punten en zeges maakte het betere Genkse doelsaldo dan het verschil.

20:13 vooraf, 20 uur 13. Seizoenseinde in mineur. 4 overwinningen in de eerste 5 uitwedstrijden van het seizoen. Het is nu amper nog te geloven dat Eupen dat voor elkaar kreeg. Sindsdien kon het in 11 uitwedstrijden nog amper 3 puntjes sprokkelen met 3 gelijke spelen. De terugronde is één en al tristesse voor Eupen, met amper 2 overwinningen.

20:06 vooraf, 20 uur 06. Alloh vervangt geschorste Amat. Bij Eupen zijn de veranderingen een pak minder ingrijpend dan bij Genk. Amat ontbreekt daar door schorsing na zijn rode kaart tegen KV Mechelen. Hij wordt vervangen door Alloh. Voorts zien we dezelfde namen.

19:59 vooraf, 19 uur 59. 5 wijzigingen bij Genk. Bernd Storck gooide zijn basisploeg stevig om na de nederlaag tegen STVV en doet dat nu opnieuw na het verlies tegen Club Brugge. Onuachu, door ziekte afwezig tegen Club, keert terug in de spits. Ook Hrosovsky, Oyen, McKenzie en Juklerod komen aan de aftrap. Lucumi, Thorstvedt, Arteaga en Paintsil betalen de rekening. Cuesta ligt in de lappenmand.

19:54 vooraf, 19 uur 54. Eupen zeker van het behoud. Bij Eupen zullen ze gisteravond een zucht van opluchting geslaakt hebben. Seraing leek nochtans op weg naar winst bij KV Oostende, maar de late penaltygoal van Gueye veroordeelde de Luikse club definitief tot de barrages. Eupen is zo op twee speeldagen van het einde dus zeker van een verlengd verblijf in 1A.

Opstelling KRC Genk. Maarten Vandevoordt, Ángelo Preciado, Mujaid Sadick, Mark McKenzie, Aziz Ouattara Mohammed, Simen Juklerød, Bryan Heynen, Patrik Hrošovský, Luca Oyen, Junya Ito, Paul Onuachu

Opstelling KAS Eupen. Abdul Manaf Nurudeen, Andreas Beck, Jonathan Heris, Emmanuel Agbadou, Boris Lambert, Gary Magnée, James Jeggo, Stef Peeters, Teddy Alloh, Isaac Nuhu, Smail Prevljak