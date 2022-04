LIVE: Onuachu neemt wat stress weg bij Genk met vroege penaltygoal

25' eerste helft, minuut 25. Krappe voorsprong. Voor Eupen staat er vanavond niks meer op het spel en dat is er ook wel een beetje aan te zien. De bezoekers leggen Genk weinig in de weg, al blijft 1-0 natuurlijk wel een krappe voorsprong voor de thuisploeg. . Krappe voorsprong Voor Eupen staat er vanavond niks meer op het spel en dat is er ook wel een beetje aan te zien. De bezoekers leggen Genk weinig in de weg, al blijft 1-0 natuurlijk wel een krappe voorsprong voor de thuisploeg.

20' eerste helft, minuut 20.

19' eerste helft, minuut 19. Onuachu kopt over. Eupen komt er voorlopig niet aan te pas. Genk heeft de touwtjes stevig in handen, met Ito als draaischijf. De Japanner schildert een hoekschop op het hoofd van Onuachu, maar die kan zijn kopbal niet laag houden. . Onuachu kopt over Eupen komt er voorlopig niet aan te pas. Genk heeft de touwtjes stevig in handen, met Ito als draaischijf. De Japanner schildert een hoekschop op het hoofd van Onuachu, maar die kan zijn kopbal niet laag houden.

13' eerste helft, minuut 13. Nurudeen voorkomt de 2-0! Onuachu maakt er bijna meteen 2-0 van! De bal valt in de zestien met wat meeval voor zijn voeten en de spits haalt in de draai snoeihard uit. Recht op Nurudeen, die Eupen zo overeind houdt. . Nurudeen voorkomt de 2-0! Onuachu maakt er bijna meteen 2-0 van! De bal valt in de zestien met wat meeval voor zijn voeten en de spits haalt in de draai snoeihard uit. Recht op Nurudeen, die Eupen zo overeind houdt.

11' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 11 door Paul Onuachu van KRC Genk. 1, 0. penalty KRC Genk KAS Eupen 30' 1 0

11' eerste helft, minuut 11. Onuachu klaart de klus! Onuachu neemt zijn verantwoordelijkheid en brengt Genk op voorsprong vanaf de penaltystip. Nurudeen kiest de goede hoek, maar het schot van Onuachu is te goed geplaatst. . Onuachu klaart de klus! Onuachu neemt zijn verantwoordelijkheid en brengt Genk op voorsprong vanaf de penaltystip. Nurudeen kiest de goede hoek, maar het schot van Onuachu is te goed geplaatst.

10' eerste helft, minuut 10. Penalty! De bal gaat op de stip voor Genk. Ito snijdt na een knappe één-twee met Onuachu de zestien in en gaat daar over het been van Heris. Scheidsrechter Boucaut twijfelt niet. . Penalty! De bal gaat op de stip voor Genk. Ito snijdt na een knappe één-twee met Onuachu de zestien in en gaat daar over het been van Heris. Scheidsrechter Boucaut twijfelt niet.

7' eerste helft, minuut 7. Ito maakt het Alloh bijzonder lastige met zijn vinnige bewegingen. De Japanner werkt zich tot in de zestien, maar verspeelt daar uiteindelijk wel de bal. . Ito maakt het Alloh bijzonder lastige met zijn vinnige bewegingen. De Japanner werkt zich tot in de zestien, maar verspeelt daar uiteindelijk wel de bal.

5' eerste helft, minuut 5.

3' Gele kaart voor Mujaid Sadick van KRC Genk tijdens eerste helft, minuut 3 Mujaid Sadick KRC Genk

3' eerste helft, minuut 3. Geel voor Sadik. Sadick, die op de vorige speeldag nog rood pakte tegen Club, loopt al bijzonder snel tegen geel aan. De verdediger wordt bestraft voor een overtreding op Nuhu. . Geel voor Sadik Sadick, die op de vorige speeldag nog rood pakte tegen Club, loopt al bijzonder snel tegen geel aan. De verdediger wordt bestraft voor een overtreding op Nuhu.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Boucaut brengt de laatste wedstrijd van de voorlaatste speeldag op gang. Belangrijke match voor Genk, dat een zege nodig heeft om weer de top 8 in te duiken. . Aftrap Scheidsrechter Boucaut brengt de laatste wedstrijd van de voorlaatste speeldag op gang. Belangrijke match voor Genk, dat een zege nodig heeft om weer de top 8 in te duiken.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:00 vooraf, 21 uur . Minuut applaus voor Miguel Van Damme. Ook in de laatste wedstrijd van deze speeldag wordt stilgestaan bij het overlijden van Cercle-doelman Miguel Van Damme. Een minuut applaus weerklinkt in de Cegeka Arena, de spelers hebben ook allemaal een rouwband om de arm. . Minuut applaus voor Miguel Van Damme Ook in de laatste wedstrijd van deze speeldag wordt stilgestaan bij het overlijden van Cercle-doelman Miguel Van Damme. Een minuut applaus weerklinkt in de Cegeka Arena, de spelers hebben ook allemaal een rouwband om de arm.

20:44 vooraf, 20 uur 44.

20:30 vooraf, 20 uur 30. Stuntzege van Eupen in de heenronde. Genk houdt nog een zure smaak over aan de laatste confrontatie met Eupen. Begin oktober vorig jaar gaf het in een dol slot nog een 1-2-voorsprong uit handen tegen 10 Eupen-spelers. Met zijn tweede van de avond bracht Prevljak de thuisploeg toen in de slotfase langszij en Heris maakte in de extra tijd zelfs nog de winning goal. . Stuntzege van Eupen in de heenronde Genk houdt nog een zure smaak over aan de laatste confrontatie met Eupen. Begin oktober vorig jaar gaf het in een dol slot nog een 1-2-voorsprong uit handen tegen 10 Eupen-spelers. Met zijn tweede van de avond bracht Prevljak de thuisploeg toen in de slotfase langszij en Heris maakte in de extra tijd zelfs nog de winning goal.

20:15 vooraf, 20 uur 15. Genk heeft lot in eigen handen. Bij Genk is het minder rampzalig dan bij Eupen, maar ook het team van Bernd Storck sleept zich met een 1 op 9 naar het einde van de reguliere competitie. Desondanks is Genk nog steeds in de running voor de Europe Play-offs, maar het kan zich geen fouten meer permitteren. STVV staat dankzij de winst bij Zulte Waregem 8e, met 3 punten meer dan Genk. Bij winst tegen Eupen springt het weer over de Truienaars de top 8 in. Door een gelijk aantal punten en zeges maakte het betere Genkse doelsaldo dan het verschil. . Genk heeft lot in eigen handen Bij Genk is het minder rampzalig dan bij Eupen, maar ook het team van Bernd Storck sleept zich met een 1 op 9 naar het einde van de reguliere competitie. Desondanks is Genk nog steeds in de running voor de Europe Play-offs, maar het kan zich geen fouten meer permitteren.



STVV staat dankzij de winst bij Zulte Waregem 8e, met 3 punten meer dan Genk. Bij winst tegen Eupen springt het weer over de Truienaars de top 8 in. Door een gelijk aantal punten en zeges maakte het betere Genkse doelsaldo dan het verschil.

20:13 vooraf, 20 uur 13. Seizoenseinde in mineur. 4 overwinningen in de eerste 5 uitwedstrijden van het seizoen. Het is nu amper nog te geloven dat Eupen dat voor elkaar kreeg. Sindsdien kon het in 11 uitwedstrijden nog amper 3 puntjes sprokkelen met 3 gelijke spelen. De terugronde is één en al tristesse voor Eupen, met amper 2 overwinningen. . Seizoenseinde in mineur 4 overwinningen in de eerste 5 uitwedstrijden van het seizoen. Het is nu amper nog te geloven dat Eupen dat voor elkaar kreeg. Sindsdien kon het in 11 uitwedstrijden nog amper 3 puntjes sprokkelen met 3 gelijke spelen. De terugronde is één en al tristesse voor Eupen, met amper 2 overwinningen.

20:06 vooraf, 20 uur 06. Alloh vervangt geschorste Amat. Bij Eupen zijn de veranderingen een pak minder ingrijpend dan bij Genk. Amat ontbreekt daar door schorsing na zijn rode kaart tegen KV Mechelen. Hij wordt vervangen door Alloh. Voorts zien we dezelfde namen. . Alloh vervangt geschorste Amat Bij Eupen zijn de veranderingen een pak minder ingrijpend dan bij Genk. Amat ontbreekt daar door schorsing na zijn rode kaart tegen KV Mechelen. Hij wordt vervangen door Alloh. Voorts zien we dezelfde namen.