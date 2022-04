LIVE: Beerschot redt de eer vanop de stip na fout van invaller Hendry

Van den Bergh gaat er even bij zitten. Hij lijkt de strijd te moeten staken met een blessure. De Smet maakt zich alvast klaar om in te vallen.

Blessure. Van den Bergh gaat er even bij zitten. Hij lijkt de strijd te moeten staken met een blessure. De Smet maakt zich alvast klaar om in te vallen. . tweede helft, minuut 71.

tweede helft, minuut 69. Rits dicht bij de 1-4. De kloof van 3 doelpunten was bijna weer een feit. Vanaken gooit het leer voor doel en daar kan Rits koppen. Lejoly kan nog redding brengen. .

tweede helft, minuut 66. GOAL! 1-3 Shankland. Het is niet meer dan een doekje voor het bloeden, maar Shankland veegt de nul wel van het scorebord. Hij stuurt Mignolet de verkeerde kant uit. .

tweede helft, minuut 65. Strafschop Beerschot. De bal gaat op de stip! Hendry is te laat en haalt Van den Bergh onderuit. Strafschop voor Beerschot. .

tweede helft, minuut 62. Hendry mopperde in de Schotse pers nog dat hij te weinig speelminuten kreeg onder Alfred Schreuder. Dat is dus duidelijk niet in dovemansoren gevallen bij de Nederlandse coach. .