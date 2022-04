Club Brugge neemt drie punten mee uit leeg Kiel na sterke prestatie

"We hebben een heel goede teamprestatie geleverd", was coach Alfred Schreuder tevreden. "De eerste 60 à 70 minuten hebben we goed gespeeld. Na een interlandbreak zijn de spelers lang weggeweest. Dan is het vaak lastig, maar ik vond dat we uitstekend speelden. Zeker in de eerste helft. De score had zeker hoger kunnen zijn."

"Na een interlandbreak als je lang niet samen bent geweest, kan het allemaal wat stroef zijn. Als ze van interlands terugkomen, heb je weinig tijd om de jongens te prepareren. Als het hoofd goed zit dan heb je als coach niet zoveel te vrezen."



"We moeten alleen maar naar onszelf kijken", ging Schreuder verder. "We moeten niet over Union of Beerschot praten. We moeten ons ding doen en dat doen de jongens goed. Je ziet dat we een ervaren elftal hebben. Daar ben ik blij mee."