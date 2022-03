LIVE: KV Oostende verdedigt krappe voorsprong, gelijkmaker van Union afgekeurd

Union en KV Oostende openen vanavond de 32e speeldag in de Jupiler Pro League. KVO zal uit zijn op revanche na de zware 1-7-cijfers uit de heenmatch. Maar het is ook een match met inzet. Als Union wint, sluit het de reguliere competitie af als leider. Oostende heeft aan een punt genoeg om mathematisch zeker te zijn van het behoud in 1A.