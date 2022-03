Is Union vanavond zeker van Europees voetbal of stelt KVO behoud veilig?

11:08

Een sprankeltje hoop voor KVO. Union is uiteraard favoriet om deze partij naar zich toe te trekken, zeker na de klinkende zege in de heenronde. Toch zijn de cijfers vooraf niet helemaal in hun voordeel. De Brusselaars konden al twee keer op een rij thuis niet winnen. Union speelde gelijk tegen Eupen en verloor van STVV. De laatste thuiszege is zo die van eind januari in de derby tegen Anderlecht. KV Oostende won dan weer wel bij zijn voorbije drie bezoekjes aan een club die dat seizoen gepromoveerd was. . vooraf, 11 uur 08.