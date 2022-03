STVV blijft jagen op top 8 na felbevochten zege tegen Beerschot, Koita matchwinnaar in 87e minuut

STVV - Beerschot in een notendop:

Suzuki is even stoorzender in Truiense dominantie

STVV rook zijn kans na de nederlaag van Racing Genk bij Club Brugge. Een plek in de Europe Play-offs kwam plots vol in het vizier. Brüls trof al in de derde minuut raak, maar zijn treffer werd terecht afgekeurd voor voorafgaand buitenspel.



Het bleek slechts uitstel, want amper 10 minuten later had Brüls zijn vroege goal toch te pakken. Hij kreeg wel erg veel ruimte op de rand van de zestien en krulde de bal in de draai over de grabbelende Lejoly in de verste hoek: 1-0.



Beerschot kwam er niet aan te pas, maar bij de eerste kans was het meteen bingo. Vaca lanceerde Suzuki en die kon voor het eerst in meer dan een jaar nog eens scoren. Uit het niks kwamen de bezoekers langszij.



STVV zette snel orde op zaken. Na twee stevige missers was het bij de derde poging wel raak voor Hara. Met een onhoudbare kopbal op een gemeten voorzet van Hashioka bracht hij de thuisploeg weer op voorsprong. Kort voor de rust werd het zelfs bijna nog 3-1, Bourdin kon een lage knal van Brüls nog van de lijn halen.