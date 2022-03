LIVE: Hara zet orde op zaken en brengt STVV weer op voorsprong tegen Beerschot

STVV is aan een indrukwekkende eindsprint bezig. De Truienaars zijn al 6 wedstrijden op rij ongeslagen. 4 daarvan wonnen ze ook, met als toemaatje de triomf van vorige week in de Limburgse derby tegen Racing Genk. STVV heeft zo opnieuw de Europe Play-offs in het vizier gekregen. Met een thuiszege tegen Beerschot komt het zelfs naast Genk op plaats 8. Volg de wedstrijd hier vanaf 21u.