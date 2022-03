Komt STVV tegen vertimmerd Beerschot weer volop in de running voor de Europe Play-offs?

20:26 vooraf, 20 uur 26. Laatste kans op puntenwinst voor Beerschot? Voor Beerschot is het doek gevallen. Het ging afgelopen zondag op eigen veld onderuit tegen een veredeld B-elftal van AA Gent en later die avond veroordeelde Seraing Beerschot definitief tot degradatie door de volle buit te pakken op Sclessin. Na 5 opeenvolgende nederlagen kan Beerschot alleen maar proberen om het verblijf in 1A in schoonheid af te ronden. Nog 1 keer winnen bijvoorbeeld en dat zou dan wel eens vandaag moeten gebeuren. Met een thuiswedstrijd tegen Club Brugge en een bezoek aan Union op de slotspeeldag oogt het resterende programma immers loodzwaar. . Laatste kans op puntenwinst voor Beerschot? Voor Beerschot is het doek gevallen. Het ging afgelopen zondag op eigen veld onderuit tegen een veredeld B-elftal van AA Gent en later die avond veroordeelde Seraing Beerschot definitief tot degradatie door de volle buit te pakken op Sclessin.



STVV zonder geschorste Konaté. Slechts één wijziging in de basisploeg van STVV. Konaté moet geschorst toekijken. Hij wordt vervangen door Reitz.

STVV ruikt zijn kans. Racing Genk kreeg voor de tweede week op rij een stevige dreun. Na de nederlaag in de derby tegen STVV, ging het eerder vandaag ook onderuit bij Club Brugge. STVV krijgt zo vanavond een uitgelezen om de nummer 8 bij te benen in de stand en zich volop te mengen in de strijd voor de Europe Play-offs. Bij grote rivaal Genk zullen ze deze wedstrijd zeker in de gaten houden.

Flink vertimmerd Beerschot. Flink wat afwezigen bij Beerschot en dus moet Gregoire Vanderidt zijn basisploeg helemaal omgooien. Avenatti, Dom, Van den Bergh, Sebaoui én doelman Biebauw liggen in de lappenmand. Lejoly staat daardoor in doel bij de rode lantaarn en ook Halaimia, De Smet, Rigo, Suzuki en Vaca komen aan de aftrap. Lemos verhuist naar de bank.

Blijft STVV ongeslagen? STVV is aan een indrukwekkende eindsprint bezig. De Truienaars zijn al 6 wedstrijden op rij ongeslagen. 4 daarvan wonnen ze ook, met als toemaatje de triomf van vorige week in de Limburgse derby tegen Racing Genk. STVV heeft zo opnieuw de top 8 in het vizier gekregen. Zet het zijn sterke reeks voort tegen Beerschot?

Opstelling STVV. Daniel Schmidt

Opstelling Beerschot. Antoine Lejoly, Mohamed Reda Halaimia, Stipe Radic, Thibault de Smet, Dante Rigo, Pierre Bourdin, Lawrence Shankland, Ryan Sanusi, Tom Pietermaat, Musashi Suzuki, Ramiro Vaca